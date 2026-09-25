شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران سپاه محمد رسول الله تهزان بزرگ را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه؛ مصادف با سوم مهرماه درباره رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا در شهر تهران برگزار شد. این مراسم به یاد و خاطره شهدای دفاعهای مقدس هشت ساله، ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دفاع در تنگه هرمز، برگزار شد، مردم انقلابی و همیشه در صحنه پایتخت بار دیگر اقتدار و عظمت انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
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منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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