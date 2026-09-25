شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران سپاه محمد رسول الله تهزان بزرگ را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه؛ مصادف با سوم مهرماه درباره رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا در شهر تهران برگزار شد. این مراسم به یاد و خاطره شهدای دفاع‌های مقدس هشت ساله، ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دفاع در تنگه هرمز، برگزار شد، مردم انقلابی و همیشه در صحنه پایتخت بار دیگر اقتدار و عظمت انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: برگزاری رزمایش ، سوژه خبری ، هفته دفاع مقدس
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