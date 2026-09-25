حزب حامی پوتین با کسب ۳۴۹ کرسی اکثریت مطلق دومای روسیه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حزب روسیه واحد، حزب حامی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت مطلق کرسی‌های دومای دولتی را به دست آورد.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز جمعه پس از شمارش تمامی آرا اعلام کرد که روسیه واحد ۳۴۹ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومای دولتی را به دست آورده است؛ این حزب در مقایسه با دوره قبل، ۲۵ کرسی بیشتر کسب کرده است.

حزب کمونیست روسیه با کسب ۳۷ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب لیبرال دموکرات روسیه با ۲۳ کرسی پس از آن قرار گرفت.

بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات، در این انتخابات ۶۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۹۴ نفر رأی خود را به صندوق انداختند که معادل ۵۹.۸ درصد واجدان شرایط رأی‌دهی است.

این انتخابات در حالی برگزار شد که در پی تشدید فشار‌ها بر احزاب مخالف و همچنین انتقاد‌ها از جنگ در اوکراین، برخی منتقدان آن را غیردموکراتیک توصیف کرده و نسبت به روند برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند.

منبع: بریکینگ نیوز