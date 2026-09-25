امروز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۳۸ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم  ۲۳۵ میلیون تومان 
نیم سکه ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۳۳ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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