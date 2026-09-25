باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به زیارت بانوی کرامت مشرف شد.

سردار رادان ضمن زیارت مضجع شریف بانوی کرامت، بر مزار مطهر علما و بزرگان مدفون در این آستان مقدس نیز حضور یافت و فاتحه قرائت کرد.

در جریان حضور سردار رادان که با همراهی سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، و جمعی از مسئولان انتظامی انجام شد،شماری از زائران و مردم قم با استقبال از وی، از اقدامات و تلاش‌های مجموعه انتظامی کشور در برقراری نظم و تأمین امنیت، به‌ویژه در جریان تجمعات شبانه، قدردانی و تشکر کردند.