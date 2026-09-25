باشگاه خبرنگاران جوان-پریسابهرامی؛ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج افزود: رئیس‌جمهور با بیانی منطقی و قاطع، از حقوق ملت ایران دفاع کرد و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم کشورمان را در سطح جهانی بازگو کرد.

وی با اشاره به بازتاب مثبت این سخنرانی گفت: دکتر پزشکیان با تکیه بر اصول صلح‌دوستی و عدالت‌طلبی، چهره‌ای واقعی از مردم ایران را به جهانیان معرفی کرد و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، ضمن پایبندی به مذاکره، همواره پرچمدار صلح است.

خطیب جمعه سنندج در ادامه به انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: اقدام سران ۷۷ کشور در ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده بیداری وجدان بشری و نفرت جهانی از جنایات این رژیم است.

ماموستا رستمی با انتقاد از تداوم جنگ و درگیری در جهان اسلام گفت: اختلاف‌افکنی میان کشور‌های اسلامی، محصول مستقیم توطئه‌های آمریکا و دشمنان مشترک است. اسلام دین رحمت، کرامت انسانی و صلح است و با هرگونه قتل مردم بی‌گناه مخالف است؛ ضمن اینکه ایران اسلامی هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما همواره با اقتدار در برابر تجاوز ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه سنندج با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس، تابلویی ماندگار از استقامت، شجاعت و صبر ملت ایران در برابر رژیم بعثی و ۳۷ کشور حامی آن است. ملت ایران در آن دوران با دست خالی، اما با سلاح وحدت و ایمان، پیروز میدان شدند.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در ۲۰۵ شب میدان‌داری، افزود: امنیت و آسایش امروز ما مرهون خون پاک شهداست که درس ایثار، خدمت‌گزاری و امانتداری را به همه ما آموختند.

از دیگر توصیه‌های امام جمعه سنندج، انتقاد از گرانی و تورم، لزوم آسیب‌شناسی این شرایط، تأکید بر تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی و عدم تبعیض در گزینش استخدام بود.

وحدت رمز عبور از مشکلات کنونی است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان پیش از خطبه‌ها به مناسبت هفته دفاع مقدس، جنگ تحمیلی هشت‌ساله را مظهر ایستادگی و عزت دانست و گفت: آمریکایی‌ها و غرب، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را برنتابیدند؛ چراکه منافعشان به خطر افتاد و از همین رو صدام را به تجاوز علیه ایران ترغیب و مسلح کردند.

سردار جمشید رضایی افزود: آنان تصور می‌کردند با حمله نظامی به ایران می‌توانند چراغ انقلاب را خاموش کنند، اما با رهبری داهیانه امام راحل و غیرت جوانان و رزمندگان و ایستادگی مردم، دشمن شکست خورد.

وی ادامه داد: دشمن دست‌بردار نبود و در سال ۱۴۰۱ فتنه‌ای ایجاد کرد و در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه حمله نظامی انجام داد که باز هم با هوشیاری مردم و قدرت نیرو‌های مسلح ناکام ماند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان یادآور شد: دشمنان دچار اشتباه محاسباتی شدند و امروز برخلاف پیش‌بینی‌هایشان، نه‌تنها نظام اسلامی ساقط نشده بلکه قدرتمندتر هم شده و تنگه هرمز در اختیار نیرو‌های مسلح ایران است که بحران سوخت در آمریکا و بسیاری از کشور‌ها را در پی داشته است.

سردار رضایی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل از حقوق مردم ایران به‌خوبی دفاع کرد، افزود: با وحدت و انسجام میان مردم، دولت و نیرو‌های مسلح، از شرایط سخت کنونی عبور خواهیم کرد.