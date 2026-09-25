باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علیرضا فهیمی گفت:اولین کارگاه آموزش هوش مصنوعی، صنایع دستی و کانون ادبیات در مدرسه سمای شهرستان مرند برای پایههای دوره اول و دوم متوسطه راه اندازی شد.
وی افزود: تلاش میکنیم به تدریج کارگاههای آموزش هوش مصنوعی در تمامی مدارس شهرستان برگزار شود.
رئیس آموزش و پروش مرند برگزاری کارگاههای کاربردی را گامی ارزشمند در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت:هدایت دانشآموزان به سوی آموزشهای کاربردی و پیوند دانش نظری با مهارتهای عملی و روز دنیا لازمه پیشرفت علمی دانش آموزان است.
فهیمی ادامه داد: کارگاه هوش مصنوعی به منظور آشنایی نسل جدید با فناوریهای نوین و دانشبنیان، کارگاه صنایعدستی با هدف تقویت مهارتهای عملی و هنری دانشآموزان و کانون موضوعی ادبیات جهت رشد استعدادهای فرهنگی، ادبی و پرورش هویت هوشمندانه دانشآموزان به بهرهبرداری رسیدند.