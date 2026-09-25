رئیس آموزش و پرورش مرند از راه اندازی کارگاه‌های هوش مصنوعی، صنایع دستی و کانون ادبیات در مدارس این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علیرضا فهیمی گفت:اولین کارگاه آموزش هوش مصنوعی، صنایع دستی و کانون ادبیات در مدرسه سمای شهرستان مرند برای پایه‌های دوره اول و دوم متوسطه راه اندازی شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به تدریج کارگاه‌های آموزش هوش مصنوعی در تمامی مدارس شهرستان برگزار شود.

رئیس آموزش و پروش مرند برگزاری کارگاه‌های کاربردی را گامی ارزشمند در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت:هدایت دانش‌آموزان به سوی آموزش‌های کاربردی و پیوند دانش نظری با مهارت‌های عملی و روز دنیا لازمه پیشرفت علمی دانش آموزان است.

فهیمی ادامه داد: کارگاه هوش مصنوعی به منظور آشنایی نسل جدید با فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، کارگاه صنایع‌دستی با هدف تقویت مهارت‌های عملی و هنری دانش‌آموزان و کانون موضوعی ادبیات جهت رشد استعداد‌های فرهنگی، ادبی و پرورش هویت هوشمندانه دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسیدند.

برچسب ها: افتتاح کارگاه ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
افتتاح کارگاه کامپیوتری هنرستان فنی شهید شکاری مراغه
افتتاح کارگاه قالیبافی در شهر آچاچی میانه
افتتاح کارگاه دوخت لباس در سراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد ون با قطار جلفا ـ تبریز تلفات جانی نداشت
اجرای طرح مردم یاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
راه اندازی کارگاه های هوش مصنوعی و صنایع دستی در مدارس مرند
آخرین اخبار
راه اندازی کارگاه های هوش مصنوعی و صنایع دستی در مدارس مرند
برخورد ون با قطار جلفا ـ تبریز تلفات جانی نداشت
اجرای طرح مردم یاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
برگزاری فستیوال مدارس فوتبال زیررده سنی ۱۴ سال در سراب