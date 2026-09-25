بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ارتش اسرائیل مدعی شد یک عضو حماس به نام جابر مقبل در جریان عملیاتی در دیرالبلح، در جنوب شهر غزه، ترور شد. همچنین حسن البطه که از سوی ارتش اسرائیل بهعنوان یکی از عوامل تکتیرانداز حماس معرفی شده، در منطقه خانیونس ترور شده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد این افراد اخیراً در «پیشبرد طرحهای تروریستی» علیه نیروهای نظامی و شهروندان اسرائیلی نقش داشتهاند و برای «بازسازی توانمندیهای حماس» تلاش میکردند و همزمان «بهطور نظاممند آتشبس را نقض میکردند».
این ادعاها از سوی منابع مستقل در متن خبر تأیید نشده است.
منبع: الجزیره