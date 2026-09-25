باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار محمدنبی رودکی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایام مقاومت، بر جایگاه ویژه ایستادگی ملت ایران در برابر ناملایمات تأکید کرد.
او با یادآوری روزهای آغازین جنگ تحمیلی که همزمان با ماه مبارک رمضان بود، تصریح کرد: در آن دوران با وجود ترور و شهادت مسئولان کشور، مردم با پیروی از منویات امام راحل (ره) به میدان آمدند و پیشبینی ایشان مبنی بر اینکه این ملت خود کار را به سرانجام خواهد رساند، به حقیقت پیوست.
این یادگار هشت سال دفاع مقدس، با اشاره به ۴۷ سال تقابل پیوسته نظام با دشمنان، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی توانسته است با عبور از گردنههای سخت، تمامی دسیسههای معاندان را نقش بر آب کند.
او در ادامه با تحلیل رفتارهای اخیر آمریکا و اسرائیل، اظهار داشت: استراتژی کنونی واشینگتن بر دوگانه «تسلیم یا تجزیه» استوار است، اما آنها غافلند که ملت ایران با فرهنگ غنی اسلامی-شیعی، تن به ذلت نداده و از باجخواهی بیزار است.
سردار رودکی در بخش دیگری از سخنانش به مباحث مذاکرات پرداخت و تأکید کرد: بدعهدیهای دولت فعلی آمریکا باعث شده تا مسئولان کشور با رویکردی هوشمندانه از مذاکرات فرسایشی فاصله بگیرند.
او با تأکید بر مواضع قاطع سرلشکر محسن رضایی افزود: مادامی که آن هفت شرط اصلی محقق نشود، نه گفتوگویی در کار خواهد بود و نه بازگشایی تنگه هرمز در دستور کار قرار میگیرد.
فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به تغییر رویکرد دفاعی کشور در صورت بروز هرگونه تهاجم نظامی، هشدار داد: پاسخ ما در صورت حمله نظامی، محدود به دفاع نخواهد بود؛ بلکه با تاکتیکهای تهاجمی و توانمندیهای پیشرفته، دشمن را در جای خود میخکوب خواهیم کرد.
او در بخش تاریخی سخنان خود با بازخوانی عملیات شکست حصر آبادان، آن را نماد وحدت ملی میان ارتش، سپاه، بسیج و مردم دانست و یادآور شد که در آن ایام، برخی با شعار عقبنشینی به دنبال واگذاری زمین بودند، اما تدبیر قاطع امام خمینی (ره) مانع از دست رفتن حتی یک وجب از خاک ایران شد.
سردار رودکی در پایان با اشاره به تغییر شیوههای دشمن از جنگ نظامی به فشارهای اقتصادی و تهاجم فرهنگی، تأکید کرد که ایستادگی مردم همچنان سدی نفوذناپذیر در برابر این توطئههاست.
او ضمن اشاره به حضور میلیونی مردم در عرصههای اجتماعی به عنوان یک مؤلفه بازدارنده، از وجود همدلی و وحدت مثالزدنی میان مسئولان و روحانیت در استان فارس ابراز خرسندی کرد و آن را عاملی مهم برای پیشبرد اهداف نظام دانست.