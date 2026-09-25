مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر در محور چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–پردیس، در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در محور چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–پردیس، در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور چالوس ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال در حدفاصل بیلقان تا سردار و محدوده سیاه‌بیشه گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور نیز حدفاصل ماسال تا مرزن‌آباد و محدوده‌های ولی‌آباد و هریجان با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سه‌راهی چلاو، بایجان و رینه شاهد ترافیک سنگین هستند.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های پل سفید و دماوند گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–رشت خبر داد و گفت: این وضعیت در حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار مشاهده می‌شود.

به گفته محرابی‌نیا، در آزادراه تهران–پردیس نیز ترافیک سنگین در حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره یک گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال در مسیرهای رفت و برگشت، محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–پردیس در سایر مقاطع روان است.

محرابی‌نیا همچنین اعلام کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

او گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز ترافیک سنگین در محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا کلاک گزارش شده است.

همچنین در آزادراه قم–تهران، محدوده پل شهید کاظمی با ترافیک سنگین مواجه است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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