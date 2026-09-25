باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر همتیان در خطبههای نماز جمعه امروز شهرکرد با اشاره به سخنرانی اخیر رئیسجمهور ایران در سازمان ملل، اظهار کرد: این سخنرانی در تراز نظام جمهوری اسلامی و در دفاع از ابعاد مختلف کشور بود و موجب آگاهی افکار عمومی جهان شد.
وی افزود: دفاع از حق و ملت ایران در عرصههای مختلف باید با دقت در انتخاب کلمات و پرهیز از تضعیف مواضع کشور همراه باشد.
امام جمعه موقت شهرکرد همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی، نقش نسل جوان را در عبور از مرزهای دانش و پیشرفت کشور مهم دانست و گفت: خانواده و مدرسه مکمل یکدیگرند و والدین باید با حضور فعال در مدارس، در مسیر رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندان نقشآفرین باشند.
حجت الاسلام والمسلمین همتیان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا، از پایداری مردم در راهپیماییهای اخیر قدردانی کرد و بر ادامه مسیر شهدا و حفظ دستاوردهای کشور تأکید کرد.
وی همچنین با تسلیت رحلت آیتالله شبیری زنجانی، بر ضرورت خدمترسانی مسئولان و توجه به مصالح و منافع مردم تأکید کرد.