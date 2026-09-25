باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اتحادیه اروپا ممکن است در زمستان پیش‌رو با توجه به رکوردشکنی قیمت انرژی و احتمال بروز مشکلات در تأمین انرژی از آمریکا، سخت‌ترین زمستان خود از سال ۲۰۲۲ را تجربه کند.

دان یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا، در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز با بیان این مطلب، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست اطمینان حاصل کند که جریان منابع انرژی تا حد امکان آزاد باقی بماند؛ اقدامی که به گفته او در راستای منافع هر دو طرف، یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا، خواهد بود.

یورگنسن افزود حتی در صورت ادامه روند عرضه انرژی، اروپا ممکن است زمستان دشواری را پیش رو داشته باشد.

این روزنامه گزارش داد قیمت گازوئیل در اروپا به سطوحی نزدیک به رکورد تاریخی رسیده است. همچنین ترامپ در هفته جاری با اعلام اینکه قصد دارد از ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا حمایت کند، بازار را تحت تأثیر قرار داد. معامله‌گران معتقدند در صورت اجرای چنین اقدامی، پیامد‌های آن برای اروپا می‌تواند «فاجعه‌بار» باشد، زیرا آمریکا یکی از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی این منطقه است.

به گفته یورگنسن، کمیسیون اروپا در حال بررسی اقدامات مختلف برای کاهش قیمت انرژی است. این بررسی‌ها تا حدی در واکنش به درخواست اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برای به تعویق انداختن الزامات سخت‌گیرانه‌تر درباره واردات متان و تسهیل الزامات مربوط به پالایش سوخت انجام می‌شود.

کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا همچنین از دیگر کشور‌های عضو این اتحادیه خواست مالیات بر برق را کاهش دهند و به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های سبز ادامه دهند.

خبرگزاری فرانسه (AFP) پیش‌تر با استناد به داده‌های کمیسیون اروپا گزارش داده بود که قیمت گازوئیل در اروپا به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی ۲.۲۳ یورو به ازای هر لیتر، رسیده است.

پیش از این نیز فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، گفته بود زمستان پیش‌رو برای کشور‌های اروپایی دشوار خواهد بود؛ زیرا ذخایر گاز در تأسیسات ذخیره‌سازی پایین است و مشکلاتی در زمینه تأمین انرژی وجود دارد که بخشی از آن نیز ناشی از سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه است.

منبع: تاس