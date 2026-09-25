همایش پیاده روی خانوادگی همزمان با هفته دفاع مقدس در بناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - همایش پیاده روی خانوادگی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب، جمعی از مسئولان شهری و شهرستانی و اقشار مختلف مردم این شهرستان در منطقه تفریحی و گردشگری قره‌قشون برگزار شد.

 این همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با حضور در منطقه گردشگری قره‌قشون و پیمودن مسیر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت توسعه ورزش همگانی و نقش آن در ارتقای سلامت جسمی و روحی و افزایش نشاط اجتماعی تاکید کردند.

در پایان این همایش به قید قرعه جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا شد و از حضور و مشارکت مردم در برگزاری این برنامه خانوادگی و ورزشی قدردانی به عمل آمد.

منطقه تفریحی و گردشگری قره‌قشون بناب از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این شهرستان برای برگزاری برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و خانوادگی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه بهره‌مندی شهروندان از طبیعت و توسعه فرهنگ ورزش همگانی را فراهم می‌کند.

برچسب ها: برگزاری همایش ، پیاده روی خانوادگی
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