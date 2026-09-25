باشگاه خبرنگاران جوان - امام جمعه زاهدان با اشاره به مناسبت‌های مختلف این ایام اظهار کرد: سال تحصیلی در آموزش و پرورش آغاز شده، پیش از آن حوزه‌های علمیه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و دانشگاه‌ها نیز در آستانه شروع سال تحصیلی قرار دارند؛ این ایام فصل آغاز یک نهضت علمی و تلاش جمعی برای پیشرفت علمی است و آغاز سال تحصیلی را به همه اصحاب تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تبریک عرض می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و نام همه رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و در رأس آنان شهدا و امام شهدا را که دست‌اندرکاران دفاع مقدس بودند، گرامی داشت و بیان کرد: پیروزی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال و عزت کشور مدیون ایثار، تلاش و ازخودگذشتگی این عزیزان است. ان‌شاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق دهد این میراث ارزشمند را که آنان برای ما به جای گذاشته‌اند، به‌درستی حفظ کنیم و راه نورانی و پرافتخار شهدا، رزمندگان، ایثارگران و آزادگان را با قوت ادامه دهیم.

آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته انتظامی، ضمن تبریک این مناسبت به مجموعه انتظامی، یاد و نام شهدای این مجموعه را گرامی داشت و از تلاش‌های آنان برای خدمت به جامعه اسلامی تقدیر کرد.

وی همچنین به مناسبت‌هایی همچون روز سرباز و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس اشاره کرد و سالروز شهادت سید حسن نصرالله، از چهره‌های برجسته مقاومت، را گرامی داشت.

وی با اشاره به رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در هفته گذشته، این مرجع فقید را از مراجع بزرگ و معروف به دقت، جامعیت و پیشرو در مسائل علمی و اخلاقی دانست و گفت: باید فقدان این مرجع بزرگ را به جامعه اسلامی، حوزه‌های علمیه، رهبر معظم انقلاب و حضرت ولی‌عصر(عج) تسلیت گفت.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در استان خودمان نیز شهادت مولوی عزیز، یوسف گرگیج را داشتیم که ترور شد و به شهادت رسید و در درگیری‌هایی که با خانه‌های تیمی گروهک‌ها در استان صورت گرفت و در حملات و ضرباتی که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی بر آنها وارد کردند، در این ایام عزیزان متعددی از سپاه و انتظامی به شهادت رسیدند و اخیراً نیز سردار رشید و عزیزمان، سردار ظریفی، در سراوان در جریان این عملیات به شهادت رسید.

آیت‌الله محامی با اشاره به سال‌های حضور و فعالیت سردار ظریفی در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: سردار ظریفی سال‌های فراوانی از عمر خود را در این استان سپری کرده بود و در خدمت به استان و حفظ امنیت آن، فردی مردم‌دار، دوست‌داشتنی و پرتلاش بود هر زمان به سراوان می‌رفتیم یا افرادی از سراوان به اینجا می‌آمدند، از ایشان یاد می‌کردند؛ حتی همان روز ظهر نیز افرادی از سراوان اینجا حضور داشتند و از ایشان یاد می‌کردند و ایشان را نفر اول منطقه سراوان در خدمت‌رسانی به مردم می‌دانستند که فراتر از وظیفه سازمانی خود در خدمت مردم تلاش می‌کرد و مرد عزیزی برای ما بود و فقدان این عزیزان مایه تأثر است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس عاطفه و دوستی، همه ما از این فقدان‌ها متأثریم، اما از نگاه خود آنان، چه شهید گرگیج و چه شهید سردار ظریفی، به شهادت رسیدند و خوشا به حالشان و گوارای وجودشان باد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همه ما کشوری پیشتاز، پیشرو، مقتدر و قوی می‌خواهیم، گفت: یکی از راه‌های مهم دستیابی به کشور قوی و پیشرو، تربیت نسلی فرهیخته، پیشرو و سرآمد در عرصه‌های مختلف است؛ نسلی که در ایمان و معنویت، معرفت، اخلاق و آداب، علم و دانش، هنر و مهارت، انگیزه و اراده برای کار و همچنین مقاومت و استقامت در مسیر خدمت به کشور و ایستادگی در برابر دشمن و توطئه‌های دشمنان، رشد یافته باشد.

آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: اگر بتوانیم چنین نسلی را تربیت کنیم، آینده کشور ما تضمین خواهد شد؛ چرا که آینده کشور در دست همین فرزندانی است که امروز در آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها حضور دارند و آینده‌داران کش

ور هستند. اگر این نسل به‌خوبی، بزرگ، پیشرو و سرآمد تربیت شود، ایران را به اوج خواهد رساند؛ ایران قوی به تعبیر امام شهید و ایران قوی‌تر به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی.

وی افزود: اگر خدای ناکرده در تربیت نسل جدید کم‌کاری کنیم و نسل درستی تربیت نکنیم، آینده‌داران کشور نیز اگر به‌خوبی تربیت نشده باشند، کشور آینده خوبی نخواهد داشت. بنابراین نباید از این موضوع غفلت کنیم که راه تضمین آینده کشور و ایران قوی، رسیدگی و توجه جدی به فرزندان و نسل جدید است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ابعاد مختلف وجود انسان بیان کرد: انسان دارای لایه‌های تو در تو و ابعاد وجودی مختلف است و سرآمد آفریده‌های خداوند و گل سرسبد عالم آفرینش به شمار می‌رود؛ چنان‌که خداوند متعال پس از آفرینش انسان فرمود: «فتبارک الله أحسن الخالقین» بنابراین نباید انسان را دست‌کم گرفت. در تعبیر منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) نیز آمده است: «أتزعم أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الأکبر»؛ یعنی آیا گمان می‌کنی جرم کوچکی هستی، در حالی که عالم بزرگ‌تری در تو پیچیده و خلاصه شده است انسان خلاصه عالم آفرینش است و باید قدر و جایگاه خود را بشناسد.

آیت‌الله محامی ادامه داد: اگر بخواهیم انسان تربیت کنیم، باید به همه لایه‌ها و ابعاد وجودی او توجه داشته باشیم و همه آنها را رشد دهیم. تربیت باید جامع و متوازن باشد؛ به این معنا که اگر علم انسان را رشد می‌دهیم، عقل او نیز باید رشد کند، چرا که علم بدون عقل فایده‌ای ندارد. همچنین اگر علم رشد کند اما ایمان و اخلاق رشد نکند، ممکن است از علم علیه کشور و انسانیت استفاده شود از سوی دیگر، اگر اخلاق را اصلاح کنیم اما عقل رشد نکند، باز هم مشکل ایجاد خواهد شد و اگر فرد از توان و مهارت کاری برخوردار نباشد، تربیت او ناقص خواهد بود همان‌گونه که اعضای بدن باید در کنار یکدیگر و هماهنگ با هم فعالیت کنند و نقص هر بخش موجب درد و مشکل می‌شود، در تربیت انسان نیز همه ابعاد باید در کنار یکدیگر رشد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توازن در تربیت گفت: تربیت باید متوازن نیز باشد؛ یعنی به همان نسبتی که علم انسان را افزایش می‌دهیم، اخلاق، ایمان و معنویت، انگیزه و تعهد او را نیز باید تقویت کنیم. در غیر این صورت، فرد در برابر وسوسه‌های دشمنان داخلی و خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد؛ حتی اگر از علم و مهارت برخوردار باشد. بنابراین تربیت باید هم جامع و هم متوازن باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این موضوع نیازمند بحث و بررسی مفصل است، افزود: بهترین فرصت برای چنین تربیتی، دوران تحصیل است؛ چه دوران تحصیل در آموزش و پرورش، چه دانشگاه و چه حوزه‌های علمیه. در هر یک از این مراکز، متناسب با شرایط و جایگاه آن، بخشی از تربیت فرزندان ما شکل می‌گیرد و آینده آنان نیز مرهون تلاش خودشان و تلاشی است که خانواده، جامعه و مراکز آموزشی برای تربیت آنان انجام می‌دهند.

آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از بزرگان علمی اظهار کرد: برای نمونه، خداوند شهید مطهری را رحمت کند؛ ایشان حدود ۱۵ سال در حوزه علمیه قم تحصیل کردند و تا پایان عمر بر سر سفره همان تلاش و اندوخته علمی دوران تحصیل نشستند. مرحوم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی نیز چنین بود؛ نه اینکه در سایر سال‌های عمر خود کار علمی نکرده باشند، بلکه آن مایه علمی و توانمندی علمی که در طول عمر از آن بهره بردند، ریشه در همان دوران محدود تحصیل داشت در دانشگاه نیز همین وضعیت وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: دوران تحصیل، یک دوره طلایی است که همه باید قدر آن را بدانیم و از این فرصت ارزشمند برای تربیت نسلی فرهیخته، جامع، متوازن و پیشرو استفاده کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش عوامل مختلف در تربیت نسل جدید گفت: در این زمینه سه محور عمده تأثیرگذار هستند؛ خانه و خانواده، مدرسه و محل تحصیل و مسجد محل، اگر این سه مجموعه با یکدیگر همکاری، تقسیم کار و هماهنگی داشته باشند و مکمل یکدیگر عمل کنند، نسل جدید به‌خوبی تربیت خواهد شد در این میان، محیط خانه و خانواده حرف اول را می‌زند، پس از آن مدرسه قرار دارد که فرزندان ما در آن درس‌ها و الگوهای بسیاری می‌آموزند و در نهایت مدرسه و خانه باید با مسجد پیوند داشته باشند.

آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: مسجد نیز باید به‌روز و در تراز انقلاب اسلامی باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای معنوی، علمی و فرهنگی مردم محل، به‌ویژه جوانان و نوجوانان باشد. اگر این سه مجموعه در کنار یکدیگر کار کنند و تقسیم کار هماهنگ و مکملی داشته باشند، در تربیت نسل جدید موفق خواهیم بود.

وی افزود: البته این سه عامل، عوامل عمده و تأثیرگذار در تربیت هستند و عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند؛ محیط جامعه، عالمان و همچنین حکومت‌داران و زمامداران از جمله این عوامل هستند و در روایت شریف از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «صنفان من امتی إذا صلحا صلحت امتی و إذا فسدا فسدت امتی»؛ دو گروه از امت من هستند که اگر خوب شوند، امت من خوب خواهد شد و اگر بد شوند، امت من بد خواهد شد. در ادامه روایت، این دو گروه «العلما و الامرا» معرفی شده‌اند؛ یعنی عالمان و فرمانداران و زمامداران.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: در روایت دیگری آمده است «الناس علی دین ملوکهم»؛ مردم پیرو دین فرمانداران و زمامداران خود هستند و در روایت دیگری نیز آمده است «الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم»؛ گاهی مردم به زمامداران خود شبیه‌تر می‌شوند تا به پدرانشان و بنابراین حکومت، دولت، زمامداران و عالمان در تربیت جامعه تأثیرگذار هستند، اما سه محوری که اشاره شد، یعنی خانه و خانواده، مدرسه و مسجد، اهمیت ویژه‌ای دارند.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: از این رو، باید برای اصلاح خانواده و محیط خانه تلاش کنیم، به دنبال مدرسه خوب برای فرزندانمان باشیم و ارتباط آنها را با مسجدی خوب و در تراز برقرار کنیم البته به همان میزان که جامعه نیز در تربیت تأثیرگذار است، ما باید در برابر جامعه و زمامداران احساس مسئولیت کنیم و برای سالم‌سازی یا سالم نگه داشتن فضای جامعه تلاش داشته باشیم و تأکید فراوانی که در مباحث اسلامی بر امر به معروف و نهی از منکر شده نیز در همین راستاست.

وی گفت: در بحث تربیت، الگو بسیار مهم است. خداوند متعال برای تربیت بشریت قرآن را نازل کرده و الگو نیز معرفی می‌کند و می‌فرماید: «لقد کان لکم فی رسول‌الله اسوة حسنة» اگر الگوی خوب می‌خواهیم، پیامبر اکرم(ص) الگوی ماست از این رو، مهم است که الگوهای خوب را بشناسیم و آنها را به فرزندان و نسل جدید خود نیز بشناسانیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: در عرصه اجتهاد و علوم حوزوی باید بزرگان، سردمداران و پیشتازان این عرصه، همچون امام راحل، امام شهید و مرحوم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و بسیاری از بزرگان دیگر را بشناسیم و بشناسانیم و بدانیم آنان چه تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمری در طول عمر خود برای پیشرفت علوم داشته‌اند. همچنین در عرصه‌های مختلف علمی که جامعه اسلامی ما به آنها نیاز دارد و در علوم گوناگون دانشگاهی، باید بزرگانی را که یک عمر تلاش کردند، مرزهای دانش را پیش بردند و سختی و رنج کشیدند تا کشور آباد شود، به عنوان الگوهای خوب به فرزندانمان معرفی کنیم.

آیت‌الله محامی با اشاره به الگوهای عرصه دفاع از کشور، استقلال و امنیت بیان کرد: سرداران و رزمندگانی که جان خود را کف دست گرفتند و در عرصه‌های مختلف دفاع، از هشت سال دفاع مقدس گرفته تا دفاع از حرم، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس دوم و همچنین در برابر کودتاها و توطئه‌ها و در جنگ رمضان که همچنان ادامه دارد، تلاش کردند، پیشتازان، پیش‌قراولان و قهرمانان جامعه ما هستند کسانی که امروز در پای لانچرها ایستاده‌اند و جان خود را در راه دفاع از کشور به خطر انداخته‌اند، موجب شده‌اند ما بتوانیم در امنیت در کنار یکدیگر بنشینیم و سخن بگوییم. این افراد باید برای نسل ما، فرزندان ما و نسل جدید الگو شوند تا آنان نیز فردا جای پای این بزرگان بگذارند و مسیر آنان را در عرصه‌های مختلف ادامه دهند.

وی ادامه داد: نسل جدید باید در عرصه‌های مختلف، از جهاد و اجتهاد گرفته تا پیشرفت علمی و فعالیت در صنایع دفاعی و غیردفاعی، بتواند نقش‌آفرین باشد و برای پیشرفت کشور تلاش کند از این جهت، تربیت جامع ضروری است؛ هم باید ایمان، معرفت، توکل و انگیزه آنان تقویت شود و هم علم، دانش و مهارتشان رشد کند تا نتیجه آن، تربیت نسلی فرهیخته و قوی باشد که بتواند ایران قوی و قوی‌تر را شکل دهد بنابراین باید قدر این فرصت را بدانیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: باید برای عملیاتی کردن رهنمودهای مطرح‌شده در آن تلاش کنیم؛ از جمله تأکید بر تحصیل علم و فتح قله‌های پیشرفت، ایمان و تقوا، اقتدار در برابر توحش نظام سلطه، یاد و گرامیداشت شهدا و دانش‌آموزان شهید، توجه به گذشتگانی که بر همین نیمکت‌ها نشستند، رشد کردند و برای حفظ و پیشرفت کشور تلاش کردند، ادامه راه الگوهای گذشته، تکریم معلمان و پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در محور دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیر امام شهید مبنی بر اینکه جنگ ایران و آمریکا «جنگ وجودی» است، گفت: معنای این تعبیر آن است که یا ما و یا او، آمریکا نمی‌تواند کشوری را که در برابر او ایستاده، مستقل مانده و در جنگ نیز او را شکست داده است، تحمل کند اگر یک کشور مستقل در برابر آمریکا مقاومت کند، دیگر کشورها نیز از آن الگو می‌گیرند و می‌گویند ما نیز می‌توانیم در برابر زورگویی‌های آمریکا ایستادگی کنیم؛ از همین رو امروز شاهد شکسته شدن ابهت و هیمنه آمریکا هستیم.

وی اظهار کرد: در این جنگ وجودی، آمریکا دست‌بردار نخواهد بود مگر اینکه ما با قوت و اقتدار، قدرت خود را بر او تحمیل کنیم و آن‌چنان در برابرش بایستیم که دریابد نمی‌تواند با ما دربیفتد و ناچار شود دست از این مسیر بردارد در غیر این صورت، تلاش خواهد کرد ما را تسلیم کند، شکست دهد، نظام را تغییر دهد و کشور را تجزیه کند؛ همان نقشه‌هایی که امروز بدون پرده‌پوشی از سوی خودشان مطرح می‌شود و اهدافشان را به‌صورت شفاف بیان می‌کنند.

وی افزود: دشمن پس از آنکه در جنگ‌های نظامی و همچنین در توطئه‌ها و کودتاهای دی‌ماه و پیش از آن توفیق پیدا نکرد، اکنون به دنبال ضربه زدن به نقطه قوت و محور نظام اسلامی است و آن نقطه قوت، مردم هستند، قدرت نظام اسلامی، مردم مسلمان و پشتوانه نظام اسلامی پس از لطف و قدرت خداوند، همین مردم هستند که دست قدرت الهی در آنان متجلی می‌شود خداوند متعال نیز آنجا که به پیامبر خود وعده یاری می‌دهد، می‌فرماید «و بالمؤمنین»؛ یعنی تو را با همین مردم یاری می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: نقطه قوت نظام اسلامی مردم ما هستند و دشمن تلاش می‌کند با محاصره و فشار اقتصادی، حمله نظامی، ترور و هر وسیله دیگری که بتواند، تاب‌آوری مردم را از بین ببرد ملتی که سال‌ها تحمل کرده و پای کار انقلاب و آرمان‌های انقلاب ایستاده است و بیش از ۲۰۰ شب نیز در میدان‌ها و خیابان‌ها برای دفاع از آرمان‌های انقلاب حضور پیدا کرده، اکنون هدف ضربه دشمن قرار گرفته است دشمن می‌خواهد تاب‌آوری مردم را کاهش دهد، میان خود مردم اختلاف و درگیری ایجاد کند و به خیال خام خود میان مردم و نظام اسلامی فاصله بیندازد تا مردم درهم‌شکسته و آشفته و نگران، دیگر پای کار انقلاب نباشند و خودشان دست به شورش و آشوب بزنند و همزمان دشمن نیز حمله خود را انجام دهد؛ همان تحلیل‌های غلطی که داشته‌اند.

آیت‌الله محامی با اشاره به وظیفه مردم در برابر توطئه‌های دشمن خاطرنشان کرد: خدا رحمت کند امام شهیدمان را که فرمود اینها مردم ما را نشناخته‌اند. برنامه‌ریزی‌های آنان ممکن است دقیق باشد، اما چون شناختشان از مردم ناقص است، نتیجه درست نمی‌گیرند و موفق نمی‌شوند وآنها تصور می‌کردند با توطئه‌ها و کودتای دی‌ماه سال گذشته، مردم از نظام فاصله می‌گیرند، اما مردم بیشتر پای کار انقلاب آمدند در خیابان‌ها مردم را کشتند، مساجد را آتش زدند، قرآن را سوزاندند و اقدامات دیگری انجام دادند، اما مردم بیشتر پای کار انقلاب آمدند و نترسیدند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز اتحاد و انسجام مردم ما بیشتر شد و مردم بیشتر پای کار انقلاب آمدند. در همین استان، مسئولان امنیتی و نظامی اعلام می‌کردند که وضعیت انتظامی و امنیتی ما در دوران جنگ ۱۲ روزه از قبل بهتر شده و مردم متحدتر و منسجم‌تر شده‌اند و همکاری آنان با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به‌مراتب افزایش یافته است و دشمن مردم ما را نشناخت و تصور کرد با شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، نظام از هم می‌پاشد، اما با تدبیری که ایشان به کار برده و نظامی که پایه‌گذاری کرده بود، حتی پس از شهادت ایشان و در شرایطی که رهبر و فرماندهی کل قوا نداشتیم و بسیاری از سرداران نیز به شهادت رسیدند، پس از دو ساعت دفاع جانانه آغاز شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: به تعبیر امام شهید، ملت به میدان آمدند و خودشان انقلاب را رهبری کردند و به تعبیر ایشان، همین مردم کار را تمام خواهند کرد و بنابراین در برابر توطئه‌های دشمن باید اتحاد، استحکام و مقاومت خود را نشان دهیم و یک‌دست و یک‌صدا در برابر دشمن بایستیم.

آیت‌الله محامی با قدردانی از نیروهای مسلح و امنیتی گفت: نیروهای نظامی ما از ارتش، سپاه و انتظامی و همچنین دستگاه‌های امنیتی در خط مقدم این مبارزه، جنگ و دفاع قرار دارند در کنار آنان، مردم نیز در عرصه‌های مختلف حضور دارند که یکی از نمونه‌های آن تجمعات خیابانی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته و باید ادامه پیدا کند و پرشورتر و با تنوع بیشتر از نظر حضور افراد و طیف‌های مختلف برگزار شود؛ همان‌گونه که در روزها و شب‌های نخست، اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

وی ادامه داد: مردم در این عرصه‌ها واقعاً گل کاشتند و «دست مریزاد، سعیکم مشکور»؛ حضور، استقامت، جهاد مستمر، ازخودگذشتگی و آمادگی مردم برای دفاع از انقلاب، دشمن و دوست را به تعجب واداشته است این همه استقامت، حضور، جان‌فشانی و آمادگی برای دفاع از انقلاب، شایسته تقدیر است و از خداوند می‌خواهیم بر توفیقات مردم بیفزاید.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت همدلی مسئولان نیز گفت: همه مسئولان نیز باید یک‌صدا باشنددر همین راستا، سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، سخنانی جامع و در دفاع از آرمان‌های انقلاب بود که جای تقدیر و تشکر دارد و همه ما باید هم در مقام حرف و هم در مقام عمل ، یک‌دست و متحد برای حفظ ایران قوی بایستیم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به شرایط استان گفت: شرایط استان از یک سو تابع شرایط کلی کشور و وضعیت جنگی حاکم بر آن است و طبیعتاً مشکلات خاص خود را دارد و از سوی دیگر، ما در مرزی قرار داریم که در آن سوی مرز، دشمنان ما به شکل‌های مختلف اردو زده‌اند و به تعبیر دیگر، جنگ احزابی را راه‌اندازی کرده‌اند.

آیت‌الله محامی اظهار کرد: آرامش نسبی، وحدت و انسجامی که میان مردم شیعه و سنی در استان وجود دارد، همچنین همراهی مردم با انقلاب، پای کار بودن برای انقلاب و همراهی با نظام اسلامی، برای دشمن قابل تحمل نیست و دشمن برای این استان برنامه‌ها و نقشه‌های فراوانی داشت و به همین دلیل تلاش می‌کند به مردم، وحدت، آرامش و امنیت استان آسیب بزند.

وی افزود: در بزنگاه‌های مختلف که گاهی در برخی استان‌های کشور آشوب‌هایی شکل می‌گرفت و استان ما آرام بود، دشمن با عصبانیت این موضوع را بررسی و تحلیل می‌کرد و انتظار داشت سیستان و بلوچستان در آشوب‌ها پیشتاز باشد و با توجه به تفاوت‌های قومی و مذهبی، آشوب بیشتری در این استان شکل بگیرد، اما استان از همه استان‌ها آرام‌تر بود و همین موضوع دشمن را به عصبانیت واداشت و بنابراین تلاش می‌کنند به این وحدت، آرامش و امنیت آسیب بزنند؛ هم برای اینکه کینه و دشمنی خود را نسبت به مردم استان خالی کنند و هم برای اینکه از این استان مبدأ و نقطه شروعی برای آشوب در کشور ایجاد کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به شهادت مولوی یوسف گرگیج گفت: نمونه‌های این اقدامات را نیز شاهد هستیم. شهید یوسف گرگیج، یک مولوی انقلابی و پای کار انقلاب بود که در عرصه‌های مختلف حضور داشت و به شهادت رسید و جرم او نیز همین همراهی با نظام بود. دشمن در حالی ادعای اهل سنت بودن و دفاع از حقوق اهل سنت دارد که این شهید، خود از علمای اهل سنت و اهل کارهای جهادی و کمک‌رسانی به مردم بود، اما آنان به این مسائل توجهی ندارند و او را به شهادت می‌رسانند.

آیت‌الله محامی ادامه داد: در جریان درگیری‌ها و ترورهای کور، عزیزان مختلفی از نیروهای نظامی و انتظامی ما به شهادت رسیدند؛ اقداماتی که ارزش نظامی نیز نداشت و با هدف ایجاد ناامنی انجام شد همچنین گروهک‌ها خانه‌های تیمی مختلفی راه‌اندازی کردند که با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند درگیری اخیر نیز به شهادت سردار عزیزمان، شهید سردار ظریفی، انجامید و همه این اقدامات با هدف ضربه زدن به وحدت و انسجام مردم صورت می‌گیرد.

وی با گرامیداشت یاد شهید سردار ظریفی گفت: آخرین سفری که به سراوان داشتیم، شب در جایی که مهمان ایشان بودیم و برای استراحت نشستیم، سردار ظریفی از گذشته و از شهید شوشتری یاد می‌کرد و همچنین از شهید پاکپور که آن زمان تازه به شهادت رسیده بود، سخن گفت و تعریف کرد که در سفر قبلی، شهید پاکپور به همراه سردار مرتضوی به اینجا آمده بودند و سردار ظریفی نقل می‌کرد که شهید پاکپور در همان جایی که ما حضور داشتیم مستقر بود و سردار مرتضوی را به اتاق دیگری برده بود. نیمه‌شب شهید پاکپور گفت می‌خواهم به همان اتاقی که قبلاً می‌آمدم بروم و سردار ظریفی نیز به او گفت سردار مرتضوی آنجا مستقر است و شهید پاکپور گفت او را بیدار کن تا جابه‌جا شویم. پس از جابه‌جایی، شهید پاکپور به سردار ظریفی گفت: «می‌دانی چرا آمدم اینجا؟» و وقتی سردار ظریفی گفت نمی‌دانم، پاسخ داد: «آمدم اینجا خوب من را نگاه کن که دیگر من را نخواهی دید.» این آخرین دیدار آنها در سراوان بود و پس از آن شهید پاکپور به شهادت رسید.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: آن دیدار، آخرین دیدار ما با شهید ظریفی نیز بود و امروز او به شهادت رسیده است و این اتفاقات با هدف برهم زدن وحدت و انسجام ما انجام می‌شود و بنابراین همه باید برای حفظ این وحدت و انسجام تلاش کنیم.

آیت‌الله محامی با تأکید بر آثار و برکات خون شهدا خاطرنشان کرد: خون شهید آثار و برکات خود را دارد. خون شهید گرگیج، شهید سردار ظریفی و سایر شهدای عزیز ما از سپاه، انتظامی و دیگر مجموعه‌ها، آثار و برکات بیشتری خواهد داشت و مردم را آگاه‌تر و روشن‌تر می‌کند به تعبیر امام خمینی(ره)، «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شوند» و این شهدا نماد عزت و وحدت ما هستند.

منبع دفتر امام جمعه زاهدان