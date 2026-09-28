نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: تولید میوه‌های پاییز که برای فصول آتی ذخیره سازی می‌شود، مطلوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به شرایط سخت تولید، تولیدکنندگان مشغول تولید هستند، اما متاسفانه هزینه تولید نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد داشته است.

به گفته وی، علی رغم افزایش چشمگیر قیمت نهاده های تولید، قیمت فروش محصولات تناسبی با هزینه ها ندارد به طوریکه در برخی محصولات محدوده سال قبل و حتی کمتر است.

شادلو ادامه داد: قیمت برخی محصولات جالیزی بدلیل شرایط عرضه و تقاضا و تاخیر در برداشت نوساناتی داشته است‌.

به گفته وی، اختلاف قیمت از میادین تا خرده فروشی بسیار بالاست که با تشدید نظارت ها باید جلوی این اختلاف قیمت را بگیرند.

شادلو با اشاره به آینده بازار میوه های پاییز گفت: وضعیت تولید میوه های پاییز که برای فصول آتی ذخیره سازی می شود، مطلوب است و تنها هزینه های تولید نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: در فصل پاییز که عمده برداشت سیب درختی و مرکبات است، افزایش تولید چشمگیری خواهیم داشت که با بهبود شرایط انتظار می رود مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود تا تولیدکننده متحمل زیان نشود.

برچسب ها: میوه های پاییز ، قیمت میوه
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