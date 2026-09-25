نخستین دوره فستیوال مبارزات رزمی و هنرهای نمایشی هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان، در مجموعه ورزشی بوستان سرو شهر جعفریه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-در جشنواره مبارزات رزمی و هنرهای نمایشی استان قم ورزشکاران رشته‌های مختلف رزمی و هنرهای نمایشی، توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

این رویداد با هدف توسعه ورزش‌های رزمی، شناسایی استعدادهای ورزشی، ایجاد زمینه تعامل میان ورزشکاران مناطق مختلف استان و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.

در این رویداد ورزشی شهر جعفریه میزبان ورزشکارانی بود که با اجرای برنامه‌های رزمی و نمایشی، ظرفیت‌های ورزشی خود را در حضور مسئولان شهرستان جعفرآباد و علاقه‌مندان به ورزش به نمایش گذاشتند.

برگزاری نخستین دوره این جشنواره در جعفریه، زمینه معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان جعفرآباد و حمایت از استعدادهای جوان و آینده‌دار رشته‌های رزمی را فراهم کرد.

در پایان این جشنواره از ورزشکاران و عوامل برگزاری این رویداد ورزشی تقدیر شد.

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برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، هنرهای رزمی قم
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