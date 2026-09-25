باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد رفیعی گفت: طی عملیات مقتدرانه در راستای کنترل و مراقبت از مرز‌ها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزداران این فرماندهی از فعالیت باند قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی مطلع شدند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه عنوان کرد: مرزبانان در یک عملیات برنامه‌ریزی شده با اتخاذ و تاکتیک‌های مناسب طی عملیات مقتدرانه، موفق شدند مقدار ۷۸ کیلوگرم تریاک و تعداد ۵ قبضه انواع سلاح شامل: ۳ قبضه سلاح شکاری، ۲ قبضه سلاح جنگی کلاش را کشف کنند.

سردار "رفیعی" ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مجاهدت‌های مرزداران دلاور هنگ مرزی زابل که در این عملیات مقتدرانه و دقیق عمل کردند، بیان داشت: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری که تلاش برای شناسایی آنان ادامه دارد.

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