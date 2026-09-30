باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به پایان رسیده است، گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۶۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، از مجموع بهای گندم های خریداری شده ۲۶۴ همت پرداخت و مابقی مانده است.

هاشمی ادامه داد: بخشی از گندم تولیدی در دست کشاورزان و بخشی واسطه هاست که در صورت تامین اعتبار بصورت نقدی، امکان خرید بخشی از گندم از کشاورزان و سلف خران وجود دارد، اما نمی توان برآورد دقیقی از میزان خرید تعیین کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بخشی از گندم های تولیدی صرف خوراک دام و طیور و از مرزهای کشور قاچاق شده است، افزود: با توجه به مصرف سالانه ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن گندم در واحدهای خبازی، بخشی از گندم توسط بازرگانی دولتی وارد شده است.

وی با بیان اینکه کشت گندم در استان های سردسیر و شمال غرب آغاز شده است، گفت: در حال حاضر تامین کودهای فسفانه و پتاسه تا حدودی مشکل داریم و از طرفی افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت و کمبود نقدینگی کشاورزان ممکن است دچار مشکل شود، از این رو پیشنهاد کردیم که طرح اعتباری گندم از فصل برداشت اجرا شود تا بخشی از گندم تامین شود و خوشبختانه بانک کشاورزی استقبال کردند که امیدواریم قسمتی از نقدینگی کشاورزان از این طریق تامین شود.