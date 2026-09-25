ضرورت تولیدفیلم قهرمان های دفاع مقدس

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت اظهار کرد : حاکم اسلامی علاوه بر رعایت اخلاق و منش سبک زندگی اسلامی باید بیش از پیش به رفتار و فرهنگ جامعه توجه کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان به معصیت و گناه در جامعه اشاره کرد و افزود : همانگونه که متولیان بهداشت و درمان به بیماریهای واگیر دار در جامعه توجه دارند تا گسترش نداشته باشد در مقابل متولیان حوزه دینی و عقیدتی به مراتب باید بیشتر به این مقوله توجه داشته باشند.

وی اذعان داشت : با شیوه رفتاری و گفتاری و ... باید جلوی گناه و پیشرفت آن در جامعه گرفته شود.‌

آیت الله فلاحتی به ۴ مهر و روز سرباز اشاره کرد و افزود : این روز بر همه سربازان وطن که در حال مرز داری جغرافیای کشور هستند مبارک باشد.

وی به سالروز شهادت سید نصرالله رهبر جبهه مقاومت اشاره خاطر نشان کرد : سید حسن نصرالله درخت تنومند شبکه مقاومت را آب یاری کرد و اکنون شبکه مقاومت در سطح دنیا مطرح است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جهان منفور بود منفورتر شد، گفت : آرمان فلسطین را می خواستند محدود کنند اما اکنون به آرمان جهانی تبدیل شده و نام و آوازه اش می درخشد در مقابل اسراییل محو نابود خواهد شد .‌

وی با اشاره به اینکه طبق گزارش های رسانه ای، انرژی و ذخایرامریکا رو به کاهش و رو به پایان است، تصریح کرد: شهروندان آمریکایی که مصرف شان بنزین و گازوئیل است برایشان نبودن انرژی و یا افزایش قیمت های انرژی سخت و دشوار است.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه آمریکا رو به افول است ، گفت : ترامپ دیگر در حزب خودش قابل اعتماد نیست.‌

وی به مذاکرات جهانی و بسته بودن تنگه هرمز اشاره اظهار داشت : طلب اموال مسدود شده ایران ، خروج آمریکایها از منطقه ، و عدم حمایت از رژیم صهیونیستی و دست بر داشتن از جبهه مقاومت ازجمله مطالبات مذاکرات جهانی ایران می باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه گیلان سرداران ارزشمندی در سطح ملی دارد ، تصریح کرد : از تولید فیلم سینمایی جانشین که در راستای فعالیت های جهادی و زندگی سردار شهید املاکی ساخته شده است کمال تشکر را دارم.

وی خاطر نشان ساخت : شهید املاکی یکی از شهدای مطرح گیلان است ، سرداران ارزشمندی دیگری در سطح کشور و گیلان نیز داریم امیدواریم در این راستا زندگی نامه شان نوشته ، فیلم ساخته و تولیدشود.‌