رئیس مرکز خشکسالی گفت:کشت گندم دیم از هفته دوم در مناطق غرب و شمال غرب آغاز شود که براین اساس کشت پاییزه مطلوب و به هنگام خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: براساس آمار در سال زراعی گذشته بارش های کشور در شرایط نرمال قرار داشت به طوریکه میانگین بارش سالانه کشور ۲۳۴ میلی متر بود که معادل بارش بلندمدت است که براین اساس کسری در بارش کشور نداریم.

وی با بیان اینکه در برخی استان ها فراتر از نرمال و برخی استان ها دچار خشکسالی هستند، افزود: استان های فلات مرکزی همچون تهران، سمنان، قزوین، مرکزی، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و قم کمبود بارش قابل توجهی دارند و در مقابل استان های کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، بوشهر، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی بارش ها بیش از نرمال بوده است.

وظیفه ادامه داد: دمای میانگین کشور در سال آبی گذشته ۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر بود.

رئیس مرکز خشکسالی با اشاره به پیش بینی بارش ها بیان کرد: براساس نقشه های هواشناسی پیش بینی می شود که بارش های پاییز از نیمه مهر آغاز شود و به احتمال زیاد بارش ها بویژه در استان هایی که روی زاگرس قرار دارند، بیش از نرمال هستند و در زمستان بارش ها شرایط مطلوبی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در فصل پاییز دما در مناطق غربی در شرایط نرمال قرار دارند، افزود: از نظر توزیع و مدیریت انرژی بدلیل سرمای هوا بسیار مهم است.

وظیفه گفت: هفته سوم و چهارم مهرماه با افت دما و آغاز بارش های پاییز از غرب تا شمال غرب روبرو هستیم که در نتیجه کشت گندم دیم از هفته دوم در مناطق غرب و شمال غرب آغاز شود که براین اساس کشت پاییزه مطلوب و به هنگام خواهد بود.