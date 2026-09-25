باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد، در خطبههای نماز جمعه این هفته دارالعباده یزد، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، پرهیز از گناه و اطاعت از خداوند، اظهار کرد: انسان در مسیر حرکت به سوی حق و کمال قرار دارد و کاروان بشریت در حال حرکت به سوی مقصد نهایی است.
وی با بیان اینکه مقصد نهایی انسان، رسیدن به خداوند و تحقق هدف خلقت است، افزود: انسان باید برای این مسیر توشه آخرت فراهم کند و با کسب کمالات اخلاقی و معنوی، خود را برای رسیدن به مقصد آماده سازد.
امامجمعه یزد با تأکید بر اهمیت تقوا در مسیر زندگی، گفت: تقوا یعنی انسان به گونهای عمل کند که رضایت خداوند را به دست آورد و در مسیر کمال حرکت کند؛ اما اگر انسان خود را به گناه، فساد و فحشا آلوده کند، از مسیر حق و از قافله کمال عقب خواهد ماند و از خداوند فاصله خواهد گرفت.
آیتالله ناصری با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا» اظهار کرد: خداوند وعده داده است که تقوا موجب ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل در انسان میشود. اگر انسان تقوا داشته باشد، خداوند به او بصیرت و قدرت تشخیص میدهد.
وی فضای مجازی و هجمههای فرهنگی را از عوامل تأثیرگذار بر قدرت تشخیص نسل جوان دانست و گفت: یکی از نگرانیهای امروز جامعه این است که برخی از جوانان در تشخیص حق از باطل دچار مشکل شوند؛ چراکه قرار گرفتن در معرض محتواهای آلوده و وسوسههای شیطانی میتواند قدرت تشخیص انسان را تضعیف کند.
امامجمعه یزد با تأکید بر اهمیت بصیرت در شرایط کنونی، تصریح کرد: بصیرت به انسان کمک میکند دوست را از دشمن و مسیر صحیح را از مسیر انحرافی تشخیص دهد.
آیتالله ناصری با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) درباره آثار تقوا، بیان کرد: تقوا و دوری از گناه موجب میشود خداوند راه درست را به انسان نشان دهد، زمینه فهم و آگاهی را در ذهن او فراهم کند و جهل و نادانی را از انسان دور سازد.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در دفاع مقدس نیز به واسطه تقوا و اخلاص جوانان و رزمندگان، خداوند راه را به آنان نشان داد و زمینه موفقیت آنان را فراهم کرد. دفاع مقدس اخیر نیز تدابیر و راهکارهایی در ذهن فرماندهان و مسئولان شکل گرفت که زمینه مدیریت شرایط و مقابله با تهدیدها را فراهم کرد.
سفارش پیامبر (ص) به ابوذر؛ عبادت با احساس حضور خداوند
آیتالله ناصری در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به روایتی از سفارشهای پیامبر اکرم (ص) به ابوذر، گفت: انسان باید به گونهای عبادت کند که گویی خداوند را در برابر خود میبیند و اگر انسان خداوند را نمیبیند، باید بداند که خداوند حاضر و ناظر بر اعمال اوست.
وی افزود: نیت انسان باید الهی باشد. هویت حقیقی انسان، هویتی خدایی است و خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؛ بنابراین باید خداوند را به عنوان خالق و روزیرسان خود بشناسیم و ارتباط خود را با او تقویت کنیم.
امامجمعه یزد با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف هویت دینی جامعه اظهار کرد: دشمن تلاش میکند این هویت را از جامعه، بهویژه نسل جوان، بگیرد؛ بنابراین باید نسبت به هویت دینی و خدایی جوانان اهتمام و دقت بیشتری داشته باشیم.
در برابر دشمن نباید سست شویم
وی با اشاره به آیه ۱۰۴ سوره نساء گفت: خداوند میفرماید در تعقیب دشمن سستی نکنید؛ اگر شما در میدان مبارزه دچار رنج و سختی میشوید، دشمن نیز متحمل سختی است، اما تفاوت اینجاست که شما خداوند را به عنوان پشتوانه دارید.
آیتالله ناصری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه، افزود: در شرایط کنونی باید در میدان حضور داشته باشیم و اجازه ندهیم دشمن میان مردم تفرقه ایجاد کند. امروز مقابله با استکبار و اعلام انزجار از آمریکا در چارچوب دفاع از ارزشها و استقلال کشور اهمیت دارد و نباید اجازه دهیم اختلاف و تفرقه به جامعه آسیب بزند.
دفاع مقدس؛ نماد صبر، مقاومت و ایستادگی ملت ایران
نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یادآور خاطرات و فداکاریهای رزمندگان، جانبازان، شهدا و خانوادههای آنان است و این خاطرات و ارزشها باید زنده نگه داشته شود.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شاهد صبر، مقاومت و ایستادگی کمنظیر رزمندگان، جانبازان، جوانان و همچنین پدران و مادران شهدا بودیم؛ این ایستادگی و مقاومت، سرمایهای عظیم برای ملت ایران است و باید ارزش آن را بدانیم.
آیتالله ناصری تأکید کرد: باید بدانیم که مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و تهدیدها، زمینهساز پیروزی خواهد بود و ملت ایران باید این روحیه را حفظ کند.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: نیروهای نظامی و انتظامی همواره آماده دفاع از کشور هستند و مردم نیز باید اتحاد، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کنند.
تأکید بر علم، تقوا و امید در مدارس و دانشگاهها
امامجمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان، گفت: جوانان و نوجوانان در دانشگاهها و مدارس باید از نشاط و امید برخوردار باشند و علم، تقوا و امید باید سرلوحه زندگی آنان قرار گیرد.
وی افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید با کسب علم و دانایی، برای پیمودن قلههای پیشرفت کشور آماده شوند و از فرصتهای دوران تحصیل به بهترین شکل استفاده کنند.
آیتالله ناصری خاطرنشان کرد: در کنار درس و کسب دانش، توجه به معنویت نیز ضروری است و خانوادهها، پدر و مادرها و معلمان باید در حفظ و تربیت این امانت الهی اهتمام جدی داشته باشند.
منبع؛ روابط عمومی