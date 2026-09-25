باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پیر دوگل، نوه شارل دوگل، رئیسجمهور اسبق فرانسه (۱۹۵۹ تا ۱۹۶۹) و رئیس بنیاد صلح و دوستی میان ملتها، در دوازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد سنپترزبورگ گفت غرب تلاش میکند سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کند و در این راستا از دلار بهعنوان ابزاری برای اعمال تحریمها استفاده میکند.
او گفت: «این کشورها میخواهند سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کنند. دلار به ابزاری برای تحریمها تبدیل شده است.»
دوگل در عین حال خاطرنشان کرد که این اقدامات ناشی از آن است که کشورهای غربی نمیخواهند این واقعیت را بپذیرند که نظم جهانی جدید، «که چند سال پیش جهان در حال توسعه تلقی میشد، اکنون به نظم مسلط تبدیل شده است.»
وی افزود: «این جهانی است که ملتها و جوامع را متحد میکند؛ جهانی که با آرامش و آزادی، شرکای خود را انتخاب میکند و در عین حال به حاکمیت کشورها احترام میگذارد.»
او تأکید کرد: «این پویایی جدید معنای تازهای پیدا میکند، زیرا پویایی طبیعی انتخاب آزادانه، تجارت آزاد و ارتباطات آزاد است.»
با این حال، دوگل گفت غرب همچنان تلاش میکند «جهان دوقطبی و تقابلی علیه روسیه را طولانیتر کند.»
منبع: تاس