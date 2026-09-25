نوه شارل دوگل و رئیس بنیاد صلح و دوستی میان ملت‌ها، با انتقاد از سیاست‌های غرب مدعی شد کشورهای غربی در تلاشند سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کنند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پیر دوگل، نوه شارل دوگل، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه (۱۹۵۹ تا ۱۹۶۹) و رئیس بنیاد صلح و دوستی میان ملت‌ها، در دوازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد سن‌پترزبورگ گفت غرب تلاش می‌کند سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کند و در این راستا از دلار به‌عنوان ابزاری برای اعمال تحریم‌ها استفاده می‌کند.

او گفت: «این کشور‌ها می‌خواهند سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کنند. دلار به ابزاری برای تحریم‌ها تبدیل شده است.»

دوگل در عین حال خاطرنشان کرد که این اقدامات ناشی از آن است که کشور‌های غربی نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که نظم جهانی جدید، «که چند سال پیش جهان در حال توسعه تلقی می‌شد، اکنون به نظم مسلط تبدیل شده است.»

وی افزود: «این جهانی است که ملت‌ها و جوامع را متحد می‌کند؛ جهانی که با آرامش و آزادی، شرکای خود را انتخاب می‌کند و در عین حال به حاکمیت کشور‌ها احترام می‌گذارد.»

او تأکید کرد: «این پویایی جدید معنای تازه‌ای پیدا می‌کند، زیرا پویایی طبیعی انتخاب آزادانه، تجارت آزاد و ارتباطات آزاد است.»

با این حال، دوگل گفت غرب همچنان تلاش می‌کند «جهان دوقطبی و تقابلی علیه روسیه را طولانی‌تر کند.»

منبع: تاس

برچسب ها: سیاست جهانی ، شارل دوگل
خبرهای مرتبط
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
انرژی دیگر کالا نیست؛ مهم‌ترین سلاح ژئوپلیتیک جهان در قرن بیست و یکم
هشدار شرکت توتال درباره خطرات تداوم وضعیت تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
آخرین اخبار
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو ممکن است سخت‌ترین زمستان اروپا از سال ۲۰۲۲ باشد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
مکرون: فرانسه نیرو و تجهیزات پدافندی به ینبع عربستان اعزام می‌کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه عازم عربستان شد
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
استرالیا خواستار توقف شهرک سازی و بازگشایی تنگه هرمز شد
رایزنی عربستان، پاکستان و ترکیه برای حمایت نظامی از ریاض
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
حمله وزیر جنگ رژیم اسرائیل به اردوغان
انصارالله: تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادیم
سنای آمریکا قطعنامه پایان جنگ با ایران را رد کرد
فرانسه از عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی این کشور دفاع کرد
سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل و خروج ده‌ها هیئت دیپلماتیک از سالن
افزایش مجدد قیمت گاز اروپا در سایه بحران تنگه هرمز
رئیس جمهور چین: از بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم نامه اسلام‌آباد حمایت می‌کنیم
مصر: در اسرائیل شریک صلحی وجود ندارد
رویترز: مسیر «مرحله‌ای» برای پایان دادن به جنگ در آسیای غربی بررسی می‌شود
ترامپ و شی مذاکرات دوجانبه خود را در کاخ سفید آغاز کردند
الحشد الشعبی یک حمله تروریستی را خنثی کرد
بهای نفت ۴.۵ درصد جهش پیدا کرد
ممنوعیت صادرات گازوئیل؛ اقدامی بی‌اثر برای بحران سوخت آمریکا
انفجار در سوریه ۵ کشته و زخمی برجا گذاشت
انصارالله از عملیات نظامی «گسترده» در جیزان عربستان خبر داد