معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ضرب و شتم کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با سلاح سرد در حین امدادرسانی به یک بیمار در محدوده معالی‌آباد شیراز خبر داد و بر برخورد قاطع با مسببان این حمله تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان گفت: ساعت یک بامداد روز جمعه، سوم مهرماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مسمومیت یک بیمار در پارک گل‌ها، محدوده معالی‌آباد شیراز، یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شد.

او افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در حین انجام مأموریت و امدادرسانی به بیمار، از سوی تعدادی از افراد مورد حمله با سلاح سرد و ضرب و شتم قرار گرفتند و در جریان این حادثه، دو نفر از کارشناسان اورژانس به شدت آسیب دیدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: یکی از کارشناسان پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده است و کارشناس دیگر به دلیل شدت جراحات و وخامت شرایط جسمی، در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های شیراز بستری و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

نیاکان با تأکید بر اینکه مجموعه سلامت در هر شرایطی در کنار مردم و خدمتگزار آنان است، گفت: حتی پس از وقوع این اتفاق نیز خدمت‌رسانی به بیمار متوقف نشد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس دیگر برای انتقال بیمار اعزام و به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفت.

او ضمن قدردانی از پیگیری سریع و جدی مراجع قانونی استان، بیان کرد: موضوع این حادثه بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و یکی از افراد مرتبط با این حادثه دستگیر شده است و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل نیز ادامه دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت کارکنان اورژانس ۱۱۵ و تمامی نیرو‌های حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز این موضوع را تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با عوامل این حادثه از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

نیاکان در پایان گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ برای نجات جان مردم در حساس‌ترین لحظات در صحنه حاضر می‌شوند و حفظ امنیت و آرامش این نیرو‌های خدمت‌رسان، ضرورتی انکارناپذیر برای استمرار ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مردم است.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، اورژانس ، سلاح سرد
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