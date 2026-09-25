امام‌جمعه گرگان گفت: سخنان صریح و شجاعانه رئیس جمهور در سازمان ملل، ملت ایران را مفتخر و سربلند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نمازجمعه گرگان گفت:  رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در این سخنان، دنیای استکبار را مقتدرانه، مورد نقد کوبنده قرار داد و تنقاض عمل در مجامع بین‌المللی را زیر سوال برد.

آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: دکتر پزشکیان، عزت‌مندانه جفا‌هایی که به ملت ایران شد، یادآوری و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

وی تاکید کرد: ما، از جنگ نمی‌ترسیم و اگر جنگی به ما تحمیل شود، عقب‌نشینی نخواهیم کرد، از دیپلماسی هم گریزان نیستیم.

آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز در شرایطی که مراکز مختلف از جمله مراکز نظامی و علمی مورد حمله قرار گرفت و مردم، کودکان، بیمارستان‌ها و مدارس آسیب دیدند، ملت ایران از میدان خارج نشد و تسلیم نشد.

وی تاکید کرد: ما اهل جنگ نیستیم و دنبال جنگ نمی‌گردیم، اما از جنگ نیز هراس نداریم؛ همان‌گونه که از مذاکره نیز فرار نمی‌کنیم، اگر مساله‌ای بر اساس منطق، عقلانیت و قوانین بین‌المللی مطرح شود، جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌و‌گو است، اما اگر هدف از جنگ و فشار، وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی باشد، این ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه گرگان با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر شهید معظم انقلاب در شکل‌گیری و استمرار جریان مقاومت، اظهار کرد: امام راحل در شرایطی که از نظر امکانات، نیرو و قدرت ظاهری در برابر نظام شاهنشاهی دست خالی بود، با ایمان، اراده و توکل به خداوند وارد میدان شد و ایستادگی کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کشور با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه شد، اما همین روحیه ایستادگی و مقاومت، انقلاب را حفظ کرد و به ملت ایران قوت قلب داد.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید سیدحسن نصرالله گفت: سیدحسن نصرالله از جمله شخصیت‌هایی بود که در شرایط دشوار منطقه، راه مقاومت را ادامه داد و نشان داد که حتی در برابر رژیم صهیونیستی نیز می‌توان ایستادگی کرد.

امام جمعه گرگان با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: امروز این سؤال مطرح است که سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی در برابر جنایاتی که در منطقه رخ می‌دهد چه اقدامی انجام داده‌اند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به کشتار مردم، زنان و کودکان ادامه می‌دهد و در عین حال از حمایت تسلیحاتی آمریکا برخوردار است؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چنین مجامعی چگونه می‌توانند مدعی دفاع از صلح و حقوق ملت‌ها باشند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سلاح هسته‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده که بر اساس مبانی شرعی، ساخت سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌داند، اما با وجود این موضع روشن، همچنان ایران با درخواست‌ها و بازرسی‌های متعدد مواجه است.

برچسب ها: نماز جمعه ، رییس جمهور
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