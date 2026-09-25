باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیتالله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم، امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس اقامه شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، نوجوانان و جوانان را به خودسازی، دانشآموزی، پیشرفت علمی و ایفای نقش مؤثر در آبادانی و تعالی ایران اسلامی فراخواندند و بر مسئولیت سنگین نسل جوان در قبال آینده کشور تأکید کردند.
وی در ادامه با تشریح دیدگاه رهبر انقلاب درباره پیوند علم و اخلاق، افزود: از منظر معظمله، علم آنگاه میتواند قدرتساز و اثرگذار باشد که با اخلاق و تقوا همراه گردد؛ چرا که علم بدون اخلاق، نه تنها سازنده نیست، بلکه میتواند به عاملی برای انحطاط تبدیل شود. از این رو، نسل جوان باید با بهرهگیری از آموزههای دینی و اخلاقی، خویش را برای ساختن آیندهای روشن برای کشور آماده سازد.
رهبر انقلاب، آیتالله شبیری زنجانی را عالمی محقق و ژرفنگر توصیف کردند
امام جمعه قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ارتحال حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی، به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، این مرجع عالیقدر را عالمی محقق و ژرفنگر توصیف کردند که تمامی عمر شریف خود را در مسیر تعلیم، تربیت شاگردان و تحقیق علمی سپری نمود و خدمات ارزشمندی به حوزههای علمیه و جامعه اسلامی عرضه داشت.
وی در ادامه با تجلیل از مقام علمی این فقیه فقید افزود: آیتالله شبیری زنجانی از عالمان برجسته و نامآور حوزه علمیه به شمار میرفت که جایگاه علمی و تحقیقی والای ایشان همواره مورد توجه و اذعان همترازان، استادان و فضلای حوزه قرار داشت و فقدان این عالم ربانی، ثلمهای جبرانناپذیر برای جامعه علمی و دینی کشور است.
نطق رئیس جمهور در سازمان ملل، دفاعیهای اخلاقی و روشنگرانه در برابر اتهام تروریسم بود
وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: هنگامی که ترامپ ایران را به تروریسم متهم کرد، رئیسجمهور کشورمان سخنرانی خود را از یک نطق دیپلماتیک معمول به دفاعیهای اخلاقی و روشنگرانه بدل ساخت و با صراحت تصریح کرد که ایران تروریست نیست، بلکه خود قربانی تروریسم است.
وی جمله رئیسجمهور درباره اینکه «بمب اتم در اسرائیل است و بازرسان در ایران» را از مهمترین بخشهای این سخنرانی برشمرد و خاطرنشان کرد: این سخنان مورد توجه گسترده مردم کشور و افکار عمومی قرار گرفت.
خطیب جمعه قم در ادامه تأکید کرد: سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل صرفاً یک متن سیاسی نبود، بلکه روایتی از ملتی بود که هم زخم خورده و هم بر ایستادگی و مقاومت خود پای میفشارد.
آیتالله سعیدی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، نوجوانان و جوانان را به خودسازی، دانشآموزی، پیشرفت علمی و ایفای نقش مؤثر در آبادانی و تعالی ایران اسلامی فراخواندند و بر مسئولیت سنگین نسل جوان در قبال آینده کشور تأکید کردند.
سید مقاومت یک راه و یک مکتب بود که همچنان ادامه دارد
آیتالله سعیدی، در بخش دیگری از خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در این مناسبت استناد کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در آن پیام تصریح کردند که سید مقاومت تنها یک شخصیت نبود، بلکه تجسم یک راه و یک مکتب بود که با خون شهدا و ایستادگی مجاهدان، مسیر خود را در منطقه تداوم بخشیده است.
وی در ادامه با تحلیل ابعاد شخصیتی و راهبردی شهید نصرالله افزود: این راه و مکتب که ریشه در فرهنگ مقاومت، ایثار و ایستادگی در برابر استکبار جهانی دارد، نه تنها با شهادت این سردار بزرگ متوقف نخواهد شد، بلکه همچنان در دل ملتهای مظلوم منطقه و آزادیخواهان جهان زنده و پویا باقی خواهد ماند و به حرکت خود به سوی تحقق آرمانهای والای مقاومت اسلامی ادامه خواهد داد.
کشف حجاب، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است
امام جمعه قم، در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، به فرمایش امام خمینی (ره) استناد کرد و اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، کشف حجاب را هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی دانستهاند؛ بدین معنا که این مسئله صرفاً در حوزه تکلیف فردی محدود نمیماند، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز برخوردار است.
وی در تشریح مفهوم حرمت سیاسی کشف حجاب افزود: در شرایط کنونی، این موضوع فراتر از یک گناه فردی است و میتواند به ابزاری در دست دشمنان برای ایجاد فتنه، گسترش فساد و تضعیف امنیت ملی تبدیل شود؛ از این رو، شناخت ابعاد مختلف این پدیده برای آحاد جامعه ضروری به نظر میرسد.
آیتالله سعیدی با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی در جامعه تصریح کرد: کسانی که ناآگاهانه و بدون توجه به توطئههای دشمن اقدام به کشف حجاب میکنند، باید از طریق امر به معروف و نهی از منکر صحیح، همراه با آموزش و آگاهیبخشی، نسبت به خطرات و توطئههای دشمنان آگاه شوند تا بتوانند در برابر این آسیب اجتماعی هوشیارانه عمل کنند.