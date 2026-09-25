باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ادعا‌های وی درباره عملکرد ارتش اسرائیل را رد و سخنان او را «توخالی، مملو از دروغ و شعار‌های بی‌اساس» توصیف کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ادعای اینکه ارتش اسرائیل "اخلاقی‌ترین" است، برای هیچ‌کس در این جهان که شاهد کشتار‌های جمعی، جنگ نسل‌کشی، گرسنگی و تشنگی دادن، کشتار بی‌رحمانه کودکان و زنان و غیرنظامیان بی‌دفاع بوده است، قابل قبول نیست.»

این جنبش همچنین تأکید کرد گزارش‌های کمیته‌ها و نهاد‌های مستقل سازمان ملل، اقدامات انجام‌شده در غزه را در چارچوب «جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» توصیف کرده‌اند و مدعی شد اظهارات نتانیاهو درباره رد وجود «نسل‌کشی سازمان‌یافته» با این گزارش‌ها و واقعیت‌های میدانی در غزه در تضاد است.

حماس سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را نشانه‌ای از عمق بحرانی دانست که به گفته این جنبش، اسرائیل با آن مواجه است و خروج شمار زیادی از هیئت‌های کشور‌های مختلف از سالن مجمع عمومی در جریان سخنرانی نتانیاهو را نیز نشانه «انزوای بین‌المللی» وی و رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

این جنبش افزود خروج هیئت‌ها از سالن مجمع عمومی نشان‌دهنده افزایش آگاهی جهانی نسبت به وضعیت فلسطینیان و گسترش همبستگی با ملت فلسطین است.

حماس در پایان با اشاره به حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو، حضور وی در جایگاه سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل را «خطای سیاسی» خواند و خواستار محاکمه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر عدالت بین‌المللی شد.

منبع: الجزیره