۲ قلاده میمون وحشی در یکی از روستا‌های کازرون زنده گیری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، با اشاره به زنده گیری ۲ قلاده میمون وحشی، اظهار کرد: طی تماس تلفنی اهالی روستای امرآباد بخش مرکزی این شهرستان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر ایجاد مزاحمت ۲ قلاده میمون وحشی در این روستا و هماهنگی با فرمانداری ویژه شهرستان جهت خروج از حریم قانونی خدمات شهری، تیم امداد و نجات سازمان، به محل مورد نظر اعزام شده و اقدام به زنده گیری این ۲ میمون کردند.

او اضافه کرد: با هماهنگی اداره محیط زیست شهرستان، این ۲ قلاده میمون وحشی به کارشناسان اداره محیط زیست جهت سیر اقدامات بعدی، تحویل داده شدند.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: زنده گیری حیوان ، میمون وحشی
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