باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سیدالشهدا (ع) برگزار شد. در این مراسم، سرهنگ محتشمی، جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ایستادگی و آگاهی مردم ایران تأکید کرد. در ادامه مراسم، مداحی آقای مهدی جعفرپور حال‌وهوای معنوی مراسم را دوچندان کرد و مجلس با یاد و نام شهدای والامقام عطرآگین شد.

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منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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