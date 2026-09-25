شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس گوشه‌هایی از مراسم یادواره شهدا در مسجد جامع سیدالشهدا (ع) شهرستان دیزج دیز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سیدالشهدا (ع) برگزار شد. در این مراسم، سرهنگ محتشمی، جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ایستادگی و آگاهی مردم ایران تأکید کرد. در ادامه مراسم، مداحی آقای مهدی جعفرپور حال‌وهوای معنوی مراسم را دوچندان کرد و مجلس با یاد و نام شهدای والامقام عطرآگین شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس

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برچسب ها: یادواره شهدا ، هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری
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