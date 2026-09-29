نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز و شرایط اقتصادی خانوار، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر شرایط مناسبی در تولید دام به لحاظ شرایط مساعد اقلیمی و تولید علوفه داریم.

به گفته وی، با افزایش عرضه دام سبک در روزهای اخیر، قیمت ها روند کاهشی داشته به طوریکه متوسط قیمت دام ‌۷۰۰ هزار تومان است‌.

آزاد با بیان اینکه مشکلی در تامین نهاده های دامی نداریم، افزود: دامداران نهاده مورد نیاز را می توانند از سامانه بازارگاه خریداری کنند و مشکلی در این خصوص نداریم‌.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز و شرایط اقتصادی خانوار، نگران انباشتگی دام دامداران هستیم.

به گفته وی، قیمت گوشت قرمز هیچ گاه ارتباطی به دام نداشته و متاسفانه فاصله قیمت زیاد است چراکه قیمت منطقی لاشه در شرایط فعلی کمتر از یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که متاسفانه با نرخ های بالاتری عرضه می شود.

آزاد با تاکید بر شناسنامه دار گوشت قرمز گفت: با شناسنامه دار شدن گوشت قرمز، گوشت بر مبنای کیفیت عرضه می شود تا گوشت میش به جای گوشت بره نر عرضه نشود.گفتنی است ۵۰ درصد گوشت موجود در بازار دام ماده است که با قیمت دام نر عرضه می شود.