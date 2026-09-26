باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - شرایط تولید شیر خام مطلوب است و نگران انباشتگی بودیم که تنها در ۲ استان، تعاون روستایی به امر خرید شیر خام ورود پیدا کرد.

وی متوسط خرید هر کیلو شیر خام از دامدار را ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در اکثر استان ها دامداران مشکلی در فروش شیر خام ندارند و تنها در ۲ استان مشکلاتی در جذب وجود داشت که تعاون روستایی در بحث حمایت از دامداران ورود پیدا کرده است.

آزاد ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، صادرات شیر خشک مزیت رقابتی دارد و براساس آخرین آمارها وضعیت صادرات مطلوب است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیر خام تا پایان سال به بیش از ۱۳‌.۵ میلیون تن برسد.