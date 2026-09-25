فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت «روز سرباز»، از مجاهدت و تلاش سربازان در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان در این پیام خطاب به سربازان و مجاهدان عرصه امنیت وطن آورده است: «سلام و درود پروردگار بر همت‌های بلند و گام‌های استوار شما که آسایش و آرامش شهروندان، مرهون بیداری و ایثار شبانه‌روزی‌تان در یگان‌ها و مرز‌های سرافراز میهن اسلامی است.»

وی در ادامه با اشاره به جایگاه سربازی، تأکید کرده است: «سربازی نماد بارز اقتدار ملی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شجاعت جوانان غیرتمند ایران است.»

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن «روز سرباز» را فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌ها و زحمات سربازان در خانواده بزرگ فراجا دانسته و آورده است: «فرا رسیدن روز سرباز فرصتی مغتنم برای قدردانی از مجاهدت‌های خالصانه و ارج نهادن به زحمات بی‌دریغ شما در خانواده بزرگ فراجاست.»

رادان ضمن تبریک این روز، یاد شهدای سرباز در سنگر تأمین امنیت را گرامی داشته و از خداوند متعال برای سربازان، سلامتی، سربلندی و موفقیت پایدار را آرزو کرده است.

وی در پایان این پیام، توفیق سربازان را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) خواستار شده است.

هر سال در تقویم رسمی ایران، چهارم مهرماه، به‌عنوان روز سرباز نام‌گذاری شده است. انتخاب این تاریخ با هدف یادآوری نقش مهم سربازان در دفاع از امنیت کشور و همچنین توجه به جایگاه اجتماعی آنان صورت گرفته است.

منبع: فراجا