شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان علی آباد کتول استان گلستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس، شانزدهمین یادواره ۴۵شهیدوالامقام شهرستان علی‌آبادکتول استان گلستان و گرامیداشت شهدای این شهرستان با حضور گسترده مردم انقلابی و شهیدپرور این شهرستان برگزار شد و سردارعبدالفتاح اهوازیان از یادگاران هشت سال دفاع مقدس به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین در این مراسم یاد و خاطره نوگلان پرپر شده شهرستان میناب نیز گرامی داشته شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

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