شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان علی آباد کتول استان گلستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران  جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس، شانزدهمین یادواره ۴۵شهیدوالامقام شهرستان علی‌آبادکتول استان گلستان و گرامیداشت شهدای این شهرستان با حضور گسترده مردم انقلابی و شهیدپرور این شهرستان برگزار شد و سردارعبدالفتاح اهوازیان از یادگاران هشت سال دفاع مقدس به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین در این مراسم یاد و خاطره نوگلان پرپر شده شهرستان میناب نیز گرامی داشته شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

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برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: یادواره شهدا ، سوژه خبری ، هفته دفاع مقدس
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