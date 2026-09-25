باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، گفت: پروژه‌هایی را افتتاح و بهره‌برداری می‌کنیم که ۱۱ پل و تونل آن در جریان جنگ تحمیلی اخیر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته بود.

صادق اظهار کرد: هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها برخلاف قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و موازین حقوق بشری بوده است.

وی افزود: در حالی که ادعا می‌شد حملات صرفاً متوجه مراکز نظامی و لانچرها بوده است، پل‌ها و تونل‌های کشور نیز مورد هدف قرار گرفتند؛ در حالی که این زیرساخت‌ها در خدمت مردم قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این زیرساخت‌ها ادامه داد: از مجموع ۱۱ پل و تونل آسیب‌دیده، ۸ پل و تونل در مدت ۵۵ روز بازسازی و آماده بهره‌برداری شد.

صادق تأکید کرد: این پروژه‌ها نه‌تنها بازسازی شده‌اند، بلکه تلاش شده است زیرساخت‌های بازسازی‌شده با کیفیتی بهتر از گذشته در اختیار مردم قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بازسازی این پل‌ها و تونل‌ها در مدت کوتاهی انجام شده است، گفت: این اقدام نشان‌دهنده توان مهندسی و اجرایی کشور و عزم مجموعه‌های مسئول برای بازگرداندن سریع زیرساخت‌های حیاتی به چرخه خدمت‌رسانی است.