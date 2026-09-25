باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد قاطع با محتکران اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان هندیجان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی منسجم، از وجود یک انبار نگهداری و احتکار کالای قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با حضور نمایندگان اداره صمت، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از این انبار، موفق به کشف حجم زیادی از اقلام دپوشده و فاقد هرگونه مدارک مثبت قانونی و ثبت در سامانه جامع انبارها شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: برابر برآورد کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق و احتکارشده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه انبار مذکور پلمب و در این رابطه یک متهم دستگیر شد، خاطرنشان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضائی گردید.

قاتل صیدون در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شد

رئیس دادگاه عمومی بخش صیدون از صدور دستورات قضایی قاطع، تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای تأمین و دستگیری عامل یک فقره قتل در کمتر از ۶ ساعت خبر داد.

تحقیقات درباره انگیزه و علل وقوع این حادثه در مرجع قضایی همچنان ادامه دارد.

کشف ۵۱ کیلوگرم مواد مخد در شوش

سرهنگ صالح مطهری راد فرمانده انتظامی شوش گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی چند فروشنده مواد مخدر، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی از منزل متهمان بازرسی به عمل آورده و موفق به کشف ۵۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع صنعتی، تریاک و هروئین شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ۳ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

منبع: پلیس خوزستان