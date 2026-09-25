مقام‌های ترکیه در واکنش به اظهارات نتانیاهو، او را به تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنگ غزه و جنایت‌های اسرائیل متهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مشاور ارشد رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه، اظهارات «هیستریک» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های او دانست و خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از کشاندن منطقه به سمت بی‌ثباتی شد.

در واکنش به ادعا‌های مطرح‌شده از سوی بنیامین نتانیاهو، ترکیه در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، از طریق یک دیپلمات خود به این اظهارات پاسخ داد.

سومین دبیر وزارت خارجه ترکیه و سخنگوی آنکارا در این نشست بین‌المللی اعلام کرد ادعا‌های نتانیاهو علیه ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، تلاش‌هایی «ناامیدکننده و توخالی» برای سرپوش گذاشتن بر جنگ نسل‌کشی در غزه و تجاوزات ادامه‌دار در کرانه باختری، لبنان و سوریه است.

این دیپلمات، «اتهامات مغرضانه» علیه ترکیه و رئیس‌جمهور این کشور را رد کرد و گفت خروج شمار زیادی از هیئت‌های دیپلماتیک از سالن مجمع عمومی در جریان سخنرانی نتانیاهو، نشانه محکومیت دیپلماتیک قوی و تاییدی بر از دست رفتن اعتبار سخنان او و تعمیق انزوای بین‌المللی رژیم تروریستی اسرائیل است.

وی افزود جامعه جهانی حاضر نیست به سخنان کسی گوش دهد که مشروعیت اخلاقی خود را از دست داده و با اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، برای او حکم بازداشت صادر شده است.

این مقام ترکیه‌ای تاکید کرد تبلیغات نمی‌تواند حقیقت را محو کند؛ هزاران غیرنظامی کشته شده‌اند و خانه‌ها و بیمارستان‌ها به ویرانه تبدیل شده‌اند، در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل جنگ و ویرانی را صادر می‌کند و ترکیه صلح را دنبال می‌کند.

وی بار دیگر بر حمایت ترکیه از راهکار دو دولتی و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرز‌های سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.

از سوی دیگر، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، «اظهارات شرم‌آور و تهاجمی نتانیاهو» را محکوم کرد و گفت او «تریبون سازمان ملل را به صحنه تبلیغات برای کشتار‌ها تبدیل کرده است».

چلیک، نتانیاهو را سرکرده یک «شبکه جنایتکار» توصیف کرد که ده‌ها هزار غیرنظامی بی‌گناه را در غزه کشته است و گفت این رویکرد «بربرمنشانه» نمی‌تواند با هدف قرار دادن ترکیه، جنایت‌های خود را پنهان کند.

وی تاکید کرد جای این «قاتل» در تریبون سازمان ملل نیست، بلکه باید در جایگاه متهم قرار گیرد تا در برابر دادگاه بشری درباره اتهامات مربوط به نسل‌کشی پاسخگو باشد.
منبع: آر تی

برچسب ها: ترکیه و اسرائیل ، جنایتکار جنگی ، نخست وزیر اسرائیل
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