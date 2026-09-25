حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس در نماز جمعه این هفته شهرستان هریس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امیران امام جمعه موقت هریس وبا حضور جناب سرهنگ سیفی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس و بسیجیان عزیز، اعضای محترم بسیج طلاب و روحانیون و جمعی از مسئولین و اهالی ولایتمدار و متدین شهرستان و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم سرهنگ سیفی فرمانده سپاه ناحیه هریس حضور داشتند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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