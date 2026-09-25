حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس در نماز جمعه این هفته شهرستان هریس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امیران امام جمعه موقت هریس وبا حضور جناب سرهنگ سیفی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس و بسیجیان عزیز، اعضای محترم بسیج طلاب و روحانیون و جمعی از مسئولین و اهالی ولایتمدار و متدین شهرستان و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم سرهنگ سیفی فرمانده سپاه ناحیه هریس حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری نمازجمعه در شهرستان اهر
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از اقامه نمازجمعه هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلمی از خودنمایی میوه‌های انگور و سیب در مزارع روستای تکه
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران سپاه محمد رسول الله تهران + فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
غبارروبی و عطرافشانی شهدای امامزاده سیدبهلول خوی + عکس
برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول به روایت فیلم و تصاویر
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در هریس
آخرین اخبار
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در هریس
برگزاری مراسم یادواره شهدای علی آباد کتول به روایت فیلم و تصاویر
برگزاری مراسم یادواره شهدای دیزج‌دیز در هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران سپاه محمد رسول الله تهران + فیلم
غبارروبی و عطرافشانی شهدای امامزاده سیدبهلول خوی + عکس
فیلمی از خودنمایی میوه‌های انگور و سیب در مزارع روستای تکه
حال و هوای گلزار شهدای روستای انارستانک در هفته دفاع مقدس + عکس