باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال سه نفره مردان کشورمان د رمرحاه یک چهارم نهایی با پیروی مقابل فیلیپین در جایگاه سوم و مدال برنز بازیهای آسیایی رسید.
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه قاطع ۲۱بر ۱۰ به برتری رسید و با کسب مدال برنز، در جایگاه سوم این رقابتها قرار گرفت.
ملیپوشان سهنفره ایران پس از سه پیروزی در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی برابر قطر به میدان رفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند تا راهی دیدار ردهبندی شوند.
ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگکنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
بازیکنان تیم ایران محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری بودند که با هدایت محمد سیستانی در این مسابقات حضور داشتند.
پیشتر تیمملی بسکتبال ایران موفق شده بود اولین مدال کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را کسب کند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی عضو هیات رئیسه کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی از نزدیک شاهد بازی تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران بودند.