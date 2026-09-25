باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «لسآنجلس تایمز» تاکید کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با کاهش شدید نفوذ سیاسی خود مواجه شده است و این نفوذ روزبهروز در میان شمار زیادی از آمریکاییها، از جمله تعداد فزایندهای از جمهوریخواهان و رهبران خارجی، در حال کاهش است؛ بهگونهای که به «شخصیتی کارتونی تبدیل شده که همواره در شبکههای اجتماعی حبابهای کلامی مضحک منتشر میکند» یا جلوی دوربینهایی که هر روز تعدادشان کمتر میشود، لاف میزند.
این روزنامه توضیح داد که تنها در هفته گذشته، ترامپ با مجموعهای از ناکامیها روبهرو شد؛ دیپلماتها در جریان سخنرانی سالانه او در سازمان ملل سکوت کردند و فدرال رزرو نیز برای مقابله با تورم ناشی از تعرفههای تجاری ترامپ، نرخ بهره را افزایش داد.
همچنین دیوان عالی آمریکا، که معمولا از ترامپ تبعیت میکند، تصمیم او برای جلوگیری از رایگیری پستی در انتخابات میاندورهای را لغو کرد. یک قاضی فدرال نیز بار دیگر مانع از آن شد که ترامپ نام خود را بر «مرکز کندی» بگذارد. همزمان، نارضایتی کشاورزان و رانندگان کامیون، که پیشتر از حامیان ترامپ بودند، به دلیل افزایش قیمت سوخت در حال افزایش است.
در داخل آمریکا، این روزنامه از افزایش شورش در حزب جمهوریخواه خبر داد. ماریا الویرا سالازار، نماینده جمهوریخواه فلوریدا، ترامپ را به عبور از مرزها در سیاستهای مهاجرتی و ناامید کردن حامیان لاتینتبار متهم کرد. همچنین نامزدهای جمهوریخواه سنا در ایالتهای آیووا و میشیگان خواستار پایان دادن به جنگ ناکام ترامپ علیه ایران شدند.
رئیس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا نیز در جلسه این مجلس، بهشدت از ترامپ انتقاد و او را به تسلیم شدن در برابر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، متهم کرد. یک سناتور جمهوریخواه از نبراسکا نیز خواستار تحقیق درباره دونالد ترامپ جونیور (پسر رئیسجمهو آمریکا) به دلیل معاملات تجاری و مراسم عروسی او با تامین مالی یک الیگارش روس شد.
این روزنامه افزود تازهترین نظرسنجیها از ثبت رکوردهای جدید در میزان نارضایتی از ترامپ حکایت دارند. نظرسنجی شبکه «سیانان» نشان داد دو سوم آمریکاییها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و معتقدند واشنگتن در جنگ با ایران در حال شکست است. همچنین نظرسنجی «فاکس نیوز» نشان داد دو سوم رایدهندگان معتقدند ترامپ وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است.
در عرصه بینالمللی نیز این روزنامه نوشت رهبران خارجی دیگر مبالغههای ترامپ را نادیده میگیرند و متحدان سنتی آمریکا در اروپا، کانادا و آسیا در حال ایجاد روابط جدیدی مستقل از آمریکا هستند؛ کشوری که بهویژه پس از توقیف نفت ونزوئلا و درآمدهای حاصل از آن، با عبور از قواعد نظام بینالمللی شکلگرفته پس از جنگ جهانی دوم، «غیرقابل اعتماد» شده است.
«لسآنجلس تایمز» همچنین به آنچه نقض قانون اساسی و قوانین فدرال خوانده، اشاره کرد؛ از جمله کشتارهای خارج از چارچوب قضایی علیه قایقها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام که به کشته شدن ۲۳۴ نفر به ادعای قاچاقچی مواد مخدر منجر شده است. این روزنامه همچنین از آغاز جنگ با ایران بدون موافقت کنگره، حذف برنامههای فدرال و ممنوعیت فعالیت برخی موسسات خبری انتقاد کرد.
این روزنامه در پایان به میزبانی ترامپ از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اشاره کرد و یادآور شد که چهار ماه پس از آنکه رسانههای چینی ترامپ را به دلیل جنگ فرسایشی با ایران و کاهش ذخایر آمریکا، «غول لنگان» توصیف کردند، رئیسجمهور چین امروز با مردی دیدار میکند که دیگر «غول» به نظر نمیرسد.
منبع: المیادین