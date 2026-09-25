باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که فرودگاههای اربیل و سلیمانیه عراق پروازهای ایران را متوقف کردهاند.
این اقدام به این معناست که پروازهای رفتوبرگشت ایران از هر چهار فرودگاه عراق که پروازهای ایران در آنها انجام میشد، یعنی بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه متوقف شده است.
خبرگزاری دولتی عراق نیز ساعاتی پیش از توقف پروازها در فرودگاه بینالمللی نجف خبر داده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) ۲۷ شرکت هواپیمایی را تحریم کرد که شامل باقی شرکتهای ایرانی میشد که پیشتر هدف تحریمهای واشنگتن قرار نگرفته بودند. تحریمهای اخیر همچنین افراد و شرکتهایی را در امارات، ترکیه، چین، هند، انگلیس، مالزی و دیگر کشورها هدف قرار داده که با پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران ارتباط دارند.
همچنین، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا روز دوشنبه گفت فرودگاهها و شرکتهایی که به هواپیماهای شرکتهای ایرانی سوخت، خدمات فرودگاهی یا خدمات فروش بلیت ارائه میکنند، در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دارند؛ تحریمهایی که میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را قطع کند. این اقدام جدیدترین تلاش برای تحت فشار قرار دادن تهران است.
در راستای این اقدامات، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دولت ترامپ را به «قلدری» متهم کرد.
منبع: الجزیره