حسن تفتیان، ملی‌پوش دوومیدانی ایران، از صعود به فینال دوی ۱۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن تفتیان دونده سرعتی کشورمان  امروز (جمعه) در مرحله نیمه‌نهایی ماده دوی 100 متر  با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد.

نفر اول این گروه از تایلند بود که با ۹.۹۱ ثانیه رکورد بازی‌های آسیایی را جابه جا کرد.

نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

با این نتیجه، پرونده تفتیان در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی بسته شد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، تیم ملی دوومیدانی
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