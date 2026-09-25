بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - حسن تفتیان دونده سرعتی کشورمان امروز (جمعه) در مرحله نیمهنهایی ماده دوی 100 متر با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد.
نفر اول این گروه از تایلند بود که با ۹.۹۱ ثانیه رکورد بازیهای آسیایی را جابه جا کرد.
نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمهنهایی صعود کرده بود.
با این نتیجه، پرونده تفتیان در رقابتهای دوی ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی بسته شد.