باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی توسط ایرلاین‌های داخلی ممنوع است و باید تمامی وجوه بلیت توسط ایرلاین‌های به مسافران استرداد شود.

وی افزود: در حال حاضر طبق تصمیمی که گرفته شده تمامی مسافران در نجف و بغداد از طریق مرزهای زمینی بازگشته و از مرزهای زمینی به شهرهای مبدأ پرواز انجام می‌شود.

او گفت: این سازمان به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روزهای آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

وی توضیح داد: با توجه به حضور مسافران در فرودگاه‌های دو کشور، از شرکت‌های هواپیمایی خواسته شده است برای تسهیل جابه‌جایی مسافران، نسبت به برنامه‌ریزی و انجام پروازهای داخلی به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس اقدام کنند تا امکان ادامه سفر یا بازگشت مسافران فراهم شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: مجوز پروازهای داخلی موردنیاز در این زمینه بلافاصله صادر خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای تخصیص اسلات فرودگاهی نیز انجام می‌شود.

وی گفت:به مسافرانی که قصد سفر به عراق، به‌ویژه نجف اشرف، دارند توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی رفع تعلیق پروازها، از خرید بلیت این مسیر خودداری کنند.