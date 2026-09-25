باشگاه خبرنگاران جوان - دو تیم ملی کبدی بانوان ایران و چین تایپه در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، امروز جمعه ۳ مهرماه از ساعت ۱۸ به وقت محلی در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هم رفتند.
ملیپوشان کبدی ایران از همان دقایق ابتدای نیمه اول سوار بر بازی بودند و توانستند چند امتیاز اختلاف با تیم چین تایپه ایجاد کنند. نیمه اول بازی با درخشش ملیپوشان ایران با نتیجه ۱۴ بر ۹ به سود ملیپوشان کشورمان به پایان رسید.
در شروع نیمه دوم بازهم این ملیپوشان ایران بودند که توانستند چند امتیاز خوب را از حریف چین تایپهای بگیرند.
تیم ملی کبدی ایران نیمه دوم را نیز با قدرت ادامه داد و در نهایت نهایت نیمه دوم بازی را با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ به پایان رساند و جواز حضور در فینال بازیها را به دست آورد.
تیم ملی کبدی بانوان ایران در بازی فینال به مصاف تیم قدرتمند هند خواهد رفت.
هدایت تیم ملی کبدی بانوان در این بازیها بر عهده غلامرضا مازندرانی است.