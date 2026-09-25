باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل ناتو از کمبود شدید موشک‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی در اوکراین در آستانه فصل زمستان خبر داد؛ این در حالی است که کمک‌های آمریکا و اروپا و تامین مالی خرید‌های نظامی اوکراین همچنان ادامه دارد.

روته اعلام کرد ذخایر موشک‌های رهگیر، به‌تنهایی، پاسخگوی نیاز‌های کنونی اوکراین نیست؛ این وضعیت با وجود کمک‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی ادامه دارد.

روته در گفت‌و‌گو با «بلومبرگ» گفت مشکل اصلی، ناکافی بودن میزان تسلیحات ارسالی کنونی است و بر ضرورت فوری تامین موشک‌های رهگیر بیشتر برای سامانه‌های پاتریوت تاکید کرد.

او افزود ارسال تسلیحات آمریکایی از طریق سازوکار تامین مالی مشترک موسوم به «PURL» ادامه دارد که هزینه آن را کشور‌های اروپایی و کانادا تامین می‌کنند. روته تاکید کرد آمریکا از توانمندی‌های کلیدی برخوردار است که کشور‌های اروپایی قادر به تامین آن نیستند.

دبیرکل ناتو گفت آمریکا همچنان ذخایر لازم برای ادامه این کمک‌ها را در اختیار دارد، اما حجم تجهیزات پدافند هوایی موجود همچنان کمتر از میزان مورد انتظار است. وی افزود ناتو امیدوار بود تعداد بیشتری از این سامانه‌ها را تامین کند و همین مسئله درباره سامانه‌های دفاع موشکی اروپایی نیز صدق می‌کند. روته هشدار داد نزدیک شدن فصل زمستان این چالش را پیچیده‌تر خواهد کرد.

اظهارات روته پس از دیدار او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آمریکا مطرح شد؛ دیداری که در آن تامین موشک‌های رهگیر پاتریوت برای کی‌یف و آماده‌سازی بسته جامع حمایت از اوکراین برای فصل زمستان مورد بحث قرار گرفت.

از سوی دیگر، کرملین معتقد است ارسال تسلیحات به اوکراین روند دستیابی به راه‌حل سیاسی را مختل کرده و به معنای دخالت مستقیم کشور‌های عضو ناتو در این درگیری است. مسکو این اقدام را «بازی با آتش» توصیف می‌کند.

مقام‌های ریاست‌جمهوری روسیه نیز تاکید کرده‌اند که تداوم ارسال تجهیزات نظامی غربی به اوکراین به تلاش‌های مذاکراتی کمک نمی‌کند و بر روند تحولات، آثار منفی خواهد داشت.

منبع: ریانووستی