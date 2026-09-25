دبیرکل ناتو از کمبود موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین خبر داد و خواستار تامین فوری موشک‌های بیشتر پاتریوت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل ناتو از کمبود شدید موشک‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی در اوکراین در آستانه فصل زمستان خبر داد؛ این در حالی است که کمک‌های آمریکا و اروپا و تامین مالی خرید‌های نظامی اوکراین همچنان ادامه دارد.

روته اعلام کرد ذخایر موشک‌های رهگیر، به‌تنهایی، پاسخگوی نیاز‌های کنونی اوکراین نیست؛ این وضعیت با وجود کمک‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی ادامه دارد.

روته در گفت‌و‌گو با «بلومبرگ» گفت مشکل اصلی، ناکافی بودن میزان تسلیحات ارسالی کنونی است و بر ضرورت فوری تامین موشک‌های رهگیر بیشتر برای سامانه‌های پاتریوت تاکید کرد.

او افزود ارسال تسلیحات آمریکایی از طریق سازوکار تامین مالی مشترک موسوم به «PURL» ادامه دارد که هزینه آن را کشور‌های اروپایی و کانادا تامین می‌کنند. روته تاکید کرد آمریکا از توانمندی‌های کلیدی برخوردار است که کشور‌های اروپایی قادر به تامین آن نیستند.

دبیرکل ناتو گفت آمریکا همچنان ذخایر لازم برای ادامه این کمک‌ها را در اختیار دارد، اما حجم تجهیزات پدافند هوایی موجود همچنان کمتر از میزان مورد انتظار است. وی افزود ناتو امیدوار بود تعداد بیشتری از این سامانه‌ها را تامین کند و همین مسئله درباره سامانه‌های دفاع موشکی اروپایی نیز صدق می‌کند. روته هشدار داد نزدیک شدن فصل زمستان این چالش را پیچیده‌تر خواهد کرد.

اظهارات روته پس از دیدار او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آمریکا مطرح شد؛ دیداری که در آن تامین موشک‌های رهگیر پاتریوت برای کی‌یف و آماده‌سازی بسته جامع حمایت از اوکراین برای فصل زمستان مورد بحث قرار گرفت.

از سوی دیگر، کرملین معتقد است ارسال تسلیحات به اوکراین روند دستیابی به راه‌حل سیاسی را مختل کرده و به معنای دخالت مستقیم کشور‌های عضو ناتو در این درگیری است. مسکو این اقدام را «بازی با آتش» توصیف می‌کند.

مقام‌های ریاست‌جمهوری روسیه نیز تاکید کرده‌اند که تداوم ارسال تجهیزات نظامی غربی به اوکراین به تلاش‌های مذاکراتی کمک نمی‌کند و بر روند تحولات، آثار منفی خواهد داشت.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دبیرکل ناتو ، سامانه پدافندی
خبرهای مرتبط
دو برابر سریع‌تر و مرگبارتر؛ پهپاد‌های جدید روسیه معادله جنگ را تغییر دادند + فیلم
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
لاوروف: روسیه عملیات در اوکراین را متوقف نخواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
آخرین اخبار
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
پیام ترامپ به رئیس جمهور چین درباره کمک به ایران
هشدار ناتو درباره کمبود پدافند اوکراین پیش از زمستان
رویترز: دو فرودگاه دیگر عراق نیز پرواز‌های ایران را متوقف کردند
لس‌آنجلس‌تایمز: ترامپ دیگر «غول» نیست
ترکیه به نتانیاهو: سازمان ملل جای قاتل‌ها نیست
حماس: خروج هیئت‌ها از سخنرانی نتانیاهو نشانه انزوای اسرائیل است
نوه شارل دوگل: غرب می‌خواهد سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کند
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو ممکن است سخت‌ترین زمستان اروپا از سال ۲۰۲۲ باشد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
مکرون: فرانسه نیرو و تجهیزات پدافندی به ینبع عربستان اعزام می‌کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه عازم عربستان شد
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
استرالیا خواستار توقف شهرک سازی و بازگشایی تنگه هرمز شد
رایزنی عربستان، پاکستان و ترکیه برای حمایت نظامی از ریاض
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
حمله وزیر جنگ رژیم اسرائیل به اردوغان
انصارالله: تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادیم
سنای آمریکا قطعنامه پایان جنگ با ایران را رد کرد
فرانسه از عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی این کشور دفاع کرد
سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل و خروج ده‌ها هیئت دیپلماتیک از سالن
افزایش مجدد قیمت گاز اروپا در سایه بحران تنگه هرمز
رئیس جمهور چین: از بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم نامه اسلام‌آباد حمایت می‌کنیم