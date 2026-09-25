نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان از رسیدن به مدال بوکس بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دانیال شه‌بخش نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، امروز در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ رفت.

شه‌بخش در دومین مبارزه خود در این رقابت‌ها به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه مشابه چهار بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

بوکسور تایلندی در راند‌های اول و دوم با نتیجه چهار بر یک به برتری رسید و در راند سوم نیز با وجود تلاش شه‌بخش، همین نتیجه تکرار شد تا نماینده کشورمان از ادامه رقابت‌ها کنار برود.

شه‌بخش در نخستین مبارزه خود در این دوره از بازی‌ها موفق شده بود نماینده اندونزی را شکست دهد.

نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران، مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان و مدال برنز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را در کارنامه ورزشی خود دارد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، دانیال شه بخش ، بوکس
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