در ادامه پیگیری پرونده پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای، حساب ارزی ۶۳۲ نفر از مجموع ۷۷۱ بیمار مشمول پرونده با موفقیت افتتاح شد و بر اساس اقدامات صورت‌گرفته، مبلغ غرامت به حساب این افراد واریز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی خانه‌ای‌بی ایران، اقدامات بانکی این پرونده در پی دستور مقام قضایی و بر مبنای مکاتبات رسمی با بانک ملت در حال انجام است.

بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده، از مجموع ۷۷۱ پرونده، حساب ارزی ۶۳۲ بیمار افتتاح شده است. همچنین مدارک ۴۸ بیمار دارای نقص بوده و این افراد باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

پرونده ۹۱ بیمار متوفی نیز همچنان در دست بررسی است و نحوه تعیین تکلیف و ادامه فرآیند مربوط به این افراد، پس از اعلام نظر و دستور مقام قضایی مشخص خواهد شد.

خانه‌ای‌بی با انتشار بخشی از مکاتبات رسمی این پرونده اعلام کرده است که روند پیگیری تا تعیین تکلیف تمامی بیماران ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ای بی ، بیماران پروانه ای
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