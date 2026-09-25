امیر مطاعی در فینال ۵۰ متر ‎ قورباغه بازی‌های آسیایی با ثبت زمان ۲۷ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مطاعی ملی پوش شنای ایران در ماده ۵۰ متر قورباغه که در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه رکورد ملی این ماده را ۴۶ صدم ثانیه بهبود داده و به عنوان چهارمین شناگر برتر راهی فینال شده بود، در فینال از خط شش به آب زد و با زمان ۲۷.۴۶ ثانیه و کسب عنوان ششمی به کار خود پایان داد.

با پایان رقابت امیر مطاعی، پرونده شنای ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی با سه حضور در فینال، یک مقام ششمی، دو مقام هفتمی و شش رکورد ملی بسته شد.

در بخش انفرادی، هومر عباسی در فینال ۵۰ متر کرال پشت با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت. عباسی در جریان این دوره از مسابقات دو بار رکورد ملی این ماده را جابه‌جا کرد.

امیر مطاعی نیز پیش از حضور در فینال ۵۰ متر قورباغه، در فینال ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱:۰۰.۵۷ در جایگاه هفتم قرار گرفت و در این ماده دو بار رکورد ملی را شکست.

تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز با ترکیب هومر عباسی در کرال پشت، امیر مطاعی در قورباغه، محمد قاسمی در پروانه و سامیار عبدلی در کرال سینه، در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ رکورد ملی این ماده را بهبود داد.

در مجموع، شش رکورد ملی در جریان رقابت‌های شنای ایران در آیچی- ناگویا به ثبت رسید؛ هومر عباسی دو بار در ۵۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی دو بار در ۱۰۰ متر قورباغه و یک بار در ۵۰ متر قورباغه رکوردشکنی کردند و تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط نیز یک رکورد ملی به ثبت رساند.

شنای ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، پس از ۱۶ سال بار دیگر حضور در فینال‌های انفرادی را تجربه کرد و با سه حضور در فینال، دو مقام هفتمی، یک مقام ششمی و شش رکورد ملی با عملکردی خوب و امیدوارکننده به کار خود در ناگویا پایان داد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، شنا
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