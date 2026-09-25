باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان گفت‌وگوی شب گذشته با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به او گفته است که «کمک چین به ایران قابل قبول نیست». این موضوع را «دیوید پردو» سفیر آمریکا در چین اعلام کرده است.

ترامپ و شی شب گذشته در کاخ سفید پشت در‌های بسته گفت‌و‌گو کردند.

پس از این دیدار، خبرگزاری دولتی شین‌هوا چین اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور ضمن گفت‌و‌گو با ترامپ، از بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حمایت کرده و خواستار حل اختلافات از طریق مذاکره شده است.

روز پنجشنبه و پیش از این دیدار، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود مدعی شد که چین در شش ماه نخست سال جاری میلادی، حدود هزار و ۳۰۰ محموله هوایی حاوی قطعات دومنظوره مورد استفاده در پهپاد‌ها و موشک‌ها را از طریق مسیر‌های هوایی به وزارت دفاع ایران ارسال کرده است.

منبع: رویترز