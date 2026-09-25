باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد- واقعیت عجیب جنگ اخیر نشان میدهد مردم کشورمان به شکل عجیب درحال رشد ساختارمند وهدفمند در سمت وسوی متعالی حول محور ولایت هستند محوری که از اصلیترین آموزههای دینی وشرط مومن بودن مطرح شده است.
برنامه رزمایش بزرگ جانفدا در شهرکرمان نشان داد که گهواره نشینهای خمینی (سپاه پاسداران وبسیج) جای خود را در ساختار جدید به شبکه مردمی بنام جانفدا داده است که پیرو خط ولایت وحامی تمامیت ارضی کشور است.
ساعت ۸ صبح جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ میدان آزادی کرمان قرار است محل حضورجانفداهای نظام اسلامی در رسته واقشارمختلف واقع در کرمان باشد نکته جالب دراجرای برنامه رسته بندی جانفداها بسته به شغل شان است به گونهای که جانفدای روحانی، کارمند، خیاط، امداد خودرو، دانش آموز و دانشجو و البته جانفداهای مبعوث شدهای که شبها در خیابان حضور دارند بخش تازه متولد شده اجتماع امروز مردم کرمان بود که رگههایی از شادی را در دل مردم زنده کرد.
از ۴ راه سمیه در خیابان شریعتی تا محدوده میدان آزادی و خیابانهای اطراف تا ۴ راه شفا همراه با محدودیتهای مسدود شده است تا تمام افرادی که قصد دارند در این برنامه شرکت کنند به راحتی تردد کنند.
از میان جمعیتهای مردمی میدان میگذرم، نکته جالب اینکه اغلب گروههای مردمی با لباسهای غیرمتحد در میدان حضور دارند تا برای حضور در برنامه پیشقدم باشند و درنهایت نیز بعد از یکی دوبرنامه از گردانهای بسیج و خودروییها این مردم عادی و اغلب هم مردم مبعوث شبانه شبهای کرمان هستند که از جلوی جایگاه سان رژه که مدیران کشوری ولشکری استان حضور دارند، با قدمهای بزرگ شان جلو میروند وبعضا با در دست داشتن پلاکاردهایی خطاب به مسئولین چند ثانیهای توقف کرده وسپس طی مسیرمی کنند، بدون اغراق میگویم این جانفداهای مردمی گمنام در آینده نزدیک همان کاری را خواهند کرد که سپاه درروزهای ابتدای تولدش در جبهههای جنگ کرد.
یکی از افتخارات زندگی من حضور درجمع شبانه همین مردم در چندماه بعد از شهادت رهبرشهیدمان است مردمی که اغلب منتظر انتقام شهادت رهبرمان هستند وحالا اغلب این مردم با پرچم سرخ خونخواهی وبا تصاویر رهبرشهید به رزمایش جانفدا آمدهاند که نکته مهمی است.
ازابتدای خیابان جمهوری اسلامی جمعیت فشردهتر میشود جمع عشایرجانفدای استان با برنوهای معروف شان ایستادهاند تا نوبت شان شود اینها همانهایی هستند که امام خمینی آنها را پشتوانه استقلال کشور ومملکت مینامید.
آنقدر حضور حساب شده وهمراه با محتواهای زیبا هست که متوجه گذشت ۳ ساعت نمیشوم وهر بار که کنار دسته وگروهی جدید میرسم با خودم میگویم این مردم جانفداهای واقعی این انقلاب هستند واگر روزی برای شرکت دربرنامههای واقعی با این مردم با زبان دل سخن بگویید و حرف ازدفاع از ارزشها باشد راحت میتوان روی توان عملیات میدانی چندمیلیون جانفدا حساب کرد، از شبیه سازی برای عروسی به عزا نشسته سیریک تا عروس بران واقعی تا دوچرخه سواران نوجوان تا زنان مسلح و رزمی کار تا پیشکسوتان دفاع مقدس همگی حرف برای گفتن داشت.
از طرف دیگریکی از بخشهای مهم حرکت جانفدای امروز حضور حداکثری زنان جانفدا با بچه وخانواده دراین رزمایش که نشان ازتاثیر این قشرمهم از جامعه برحرکتهای اجتماعی وسیاسی دارد کما اینکه درتمام تاریخ این کشور نیز زنان نقش مهمی درحرکتهای اجتماعی داشتند.
از سوی دیگر یکی از نکاتی که همواره دراین کشور قربانی فرعی مسائل شده است مساله مهمی بنام قیام جهانی حضرت ولی عصر (عج) است که قطعا بدون پشتوانه مردم قوی وپای کار ناشدنی است، این مردم شبها زیر سایه زمزمه دعای فرج امام عصرخودشان زمزمهها دارند وهرکدام به نوعی منتظری هستند که تشنه جرعهای ازشهد شیرین حکومت جهانی عدل امام عصر (عج) است.
جانفداهای این کشورتعدادشان بیشتر از دشمنان داخلی وخارجی این نظام است واز دلایل پیروزی نیز همین مردم مبعوث شدهای هستند که بیش از ۷ ماه است خیابانهای شهرهای مختلف را در اختیارگرفته وپای نظام وانقلاب اسلامی ایران ایستادهاند تا کور شود هرکس که نمیتواند این فدایی شدن برای خاک مادری را ببیند.