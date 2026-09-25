باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سالروز تصدی وزارت نفت توسط شهید محمدجواد تندگویان است؛ وزیری که تنها ۴۰ روز پس از آغاز مسئولیت، در جبهههای جنوب به اسارت رژیم بعث درآمد و پس از ۱۱ سال شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.
امروز ۳ مهر، سالروز انتخاب شهید مهندس محمدجواد تندگویان به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران است؛ مردی که در کمتر از ۴۰ روز از دوران وزارتش به اسارت رژیم بعث عراق درآمد و پس از ۱۱ سال تحمل شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.
زندگینامه و سوابق انقلابی
محمدجواد تندگویان در ۲۶ خرداد ۱۳۲۹ در محله خانیآباد تهران دیده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک مهندسی نفت از دانشکده نفت آبادان، در پالایشگاه تهران مشغول به کار شد اما فعالیتهای انقلابیاش در دوران دانشجویی منجر به دستگیری توسط ساواک و تحمل ۱۱ ماه حبس شد. پس از پیروزی انقلاب، با توجه به سوابق درخشانش، به وزارت نفت دعوت شد و به عنوان سرپرست مناطق نفتخیز جنوب منصوب گردید.
وزارت در میدان جنگ
در سوم مهرماه ۱۳۵۹، شهید محمدعلی رجایی، نخستوزیر وقت، تندگویان را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد و او با رأی اعتماد نمایندگان، سکان وزارت نفت را در حالی به دست گرفت که تنها روزهای آغازین جنگ تحمیلی را پیش رو داشت. تندگویان برخلاف عادت رایج، پشت میز نماند و تنها چند روز پس از تصدی وزارت، راهی مناطق نفتخیز جنوب شد تا از نزدیک وضعیت پالایشگاهها و کارکنان صنعت نفت را بررسی کند.
اسارت و شهادت
در ۹ آبان ۱۳۵۹، در حالی که هنوز حدود یک ماه از دوره وزارتش میگذشت، تندگویان برای بازدید از پالایشگاه آبادان عازم جنوب شد. در مسیر جاده ماهشهر به آبادان، خودروی حامل او و همراهانش به محاصره نیروهای بعثی عراق درآمد و همه سرنشینان به اسارت دشمن درآمدند. بدین ترتیب، تندگویان بالاترین مقام کشوری جمهوری اسلامی ایران بود که در دوران دفاع مقدس به اسارت دشمن درآمد.
دولت ایران یک سال از معرفی وزیر نفت جدید خودداری کرد تا شاید نشانهای از زنده بودن او به دست آید.حتی وزیر نفت وقت ونزوئلا آمادگی خود را برای سفر به عراق و دیدار با همتای ایرانیاش اعلام کرد اما رژیم بعث این پیشنهاد را نپذیرفت. بر اساس گزارشهای پزشکی قانونی، علت شهادت او «خفگی با فشار» (استرانگوالسیون) ناشی از اقدامات خشونتآمیز و ضد انسانی بوده است.پیکر مطهر شهید تندگویان پس از ۱۱ سال اسارت، در ۲۶ آذر ۱۳۷۰ به خاک جمهوری اسلامی ایران منتقل شد و در ۲۹ آذر همان سال، در جوار شهدای هفتم تیر در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. به همین مناسبت، ۲۹ آذر به عنوان «روز تجلیل از شهید تندگویان» نامگذاری شده است.
میراث ماندگار
شهید تندگویان در طول دوران کوتاه وزارت خود، رویکردی متفاوت به صنعت نفت داشت. با وقوع جنگ، به دنبال پراکنده کردن صنعت نفت در سراسر کشور بود تا از آسیبپذیری آن بکاهد و اولویت خود را بر گازرسانی به مناطق محروم متمرکز کرده بود.امروز، نام شهید تندگویان نه تنها بر تاسیسات و پروژههای صنعت نفت و پتروشیمی در سراسر کشور، بلکه بر پیشانی تاریخ ایثار و مقاومت این سرزمین میدرخشد.
منبع: فارس