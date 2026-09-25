باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سالروز تصدی وزارت نفت توسط شهید محمدجواد تندگویان است؛ وزیری که تنها ۴۰ روز پس از آغاز مسئولیت، در جبهه‌های جنوب به اسارت رژیم بعث درآمد و پس از ۱۱ سال شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سالروز تصدی وزارت نفت توسط شهید محمدجواد تندگویان است؛ وزیری که تنها ۴۰ روز پس از آغاز مسئولیت، در جبهه‌های جنوب به اسارت رژیم بعث درآمد و پس از ۱۱ سال شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.

امروز ۳ مهر، سالروز انتخاب شهید مهندس محمدجواد تندگویان به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران است؛ مردی که در کمتر از ۴۰ روز از دوران وزارتش به اسارت رژیم بعث عراق درآمد و پس از ۱۱ سال تحمل شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.

زندگی‌نامه و سوابق انقلابی

محمدجواد تندگویان در ۲۶ خرداد ۱۳۲۹ در محله خانی‌آباد تهران دیده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک مهندسی نفت از دانشکده نفت آبادان، در پالایشگاه تهران مشغول به کار شد اما فعالیت‌های انقلابی‌اش در دوران دانشجویی منجر به دستگیری توسط ساواک و تحمل ۱۱ ماه حبس شد. پس از پیروزی انقلاب، با توجه به سوابق درخشانش، به وزارت نفت دعوت شد و به عنوان سرپرست مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب گردید.

وزارت در میدان جنگ

در سوم مهرماه ۱۳۵۹، شهید محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت، تندگویان را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد و او با رأی اعتماد نمایندگان، سکان وزارت نفت را در حالی به دست گرفت که تنها روزهای آغازین جنگ تحمیلی را پیش رو داشت. تندگویان برخلاف عادت رایج، پشت میز نماند و تنها چند روز پس از تصدی وزارت، راهی مناطق نفت‌خیز جنوب شد تا از نزدیک وضعیت پالایشگاه‌ها و کارکنان صنعت نفت را بررسی کند.

اسارت و شهادت