رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت زنده یاد احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های با سابقه عرصه مدیریت ورزش کشور، را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد احمد ناطق نوری به خاندان محترم ناطق نوری به ویژه حجت الاسلام والمسلمین آقای علی اکبر ناطق نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تصریح کرد: آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سال‌ها مدیریت فدراسیون بوکس را عهده‌دار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور نقش ماندگاری ایفا کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت زنده یاد احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های باسابقه عرصه مدیریت ورزش کشور را به خاندان محترم ناطق نوری، به‌ویژه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علی‌اکبر ناطق نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سال‌ها مدیریت فدراسیون بوکس را عهده دار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور، نقش ماندگاری ایفا کرد.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگانش سلامتی، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، احمد ناطق نوری
خبرهای مرتبط
فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم بی‌نتیجه است/ بخواهند بجنگند با قدرت پاسخ می‌دهیم
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قالیباف، درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت برگزار شد + فیلم
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
رئیس‌جمهور در سازمان ملل منطق مقاومت را تبیین کرد/ اهانت به حجاب وحدت‌شکن است
غریب‌آبادی: جهان فریب روایت‌سازی نتانیاهو را نمی‌خورد/ خروج ۷۷ هیات از سالن، گویا بود
ایران، اتهام‌زنی دولت کلمبیا علیه نیرو‌های مسلح را شدیداً محکوم کرد
آخرین اخبار
فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم بی‌نتیجه است/ بخواهند بجنگند با قدرت پاسخ می‌دهیم
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت احمد ناطق نوری
ایران، اتهام‌زنی دولت کلمبیا علیه نیرو‌های مسلح را شدیداً محکوم کرد
قالیباف، درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت
سرلشکر حاتمی: سربازان، سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت هستند
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
رئیس‌جمهور در سازمان ملل منطق مقاومت را تبیین کرد/ اهانت به حجاب وحدت‌شکن است
قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت برگزار شد + فیلم
غریب‌آبادی: جهان فریب روایت‌سازی نتانیاهو را نمی‌خورد/ خروج ۷۷ هیات از سالن، گویا بود
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
واکنش غریب‌آبادی به اظهارات دبیرکل ناتو: مشارکت اروپا در تجاوز به ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند
عراقچی با وزیر امور خارجه قرقیزستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفت‌وگوی پزشکیان با نخست وزیر پاکستان
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار‌های نیرو‌های مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داد
دیدار و گفت وگوی عراقچی و وزیر خارجه انگلیس
قالیباف خطاب به بسنت: رکورد زدن بازدهٔ اوراق قرضه مبارک!
عراقچی با وزیر امور خارجه اردن دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر لبنان