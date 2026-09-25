باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز جمعه در واکنش به چشم‌انداز تعیین سفیران جدید روسیه در انگلیس و فرانسه اعلام کرد که دلیلی برای عجله وجود ندارد، زیرا عملا روابط دوجانبه‌ای با این دو کشور در جریان نیست.

پسکوف در پاسخ به خبرنگاران درباره انتصاب‌های احتمالی جدید گفت: «به دلیل نبود روابط دوجانبه، نیاز چندانی به عجله وجود ندارد.» وی افزود احکام مربوط به انتصاب و برکناری سفرا لزوما همزمان صادر نمی‌شوند و ممکن است دوره‌هایی از وقفه میان آنها وجود داشته باشد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه آندری کیلین را از سمت سفیر روسیه در انگلیس و آلکسی میشکوف را از سمت سفیر روسیه در فرانسه و همچنین سفیر غیرمقیم روسیه در موناکو برکنار کرد.

به گفته برخی ناظران، این تغییرات لزوما به معنای تغییر در سیاست روسیه نیست، بلکه پایان ماموریت دیپلمات‌هایی با سابقه طولانی و جابه‌جایی دیپلمات‌های باتجربه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کیلین ممکن است به شورای فدراسیون روسیه منتقل شود. همچنین میشکوف به‌عنوان نماینده استان «تِوِر» در شورای فدراسیون منصوب شده است.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد ادامه مسیر تشدید تنش لندن در قبال مسکو می‌تواند تهدیدی بالقوه برای امنیت خود انگلیس باشد.

ریابکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «لندن با ادامه حمایت چندلایه و مستمر خود از نظام کی‌یف، تعدادی از اسناد الزام‌آور حقوقی و سیاسی، چه در سطح دوجانبه و چه چندجانبه، را نقض می‌کند.»

منبع: اسپوتنیک